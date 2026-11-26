Một điểm trông giữ xe dưới lòng đường được cấp phép của thành phố Hà Nội. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục tuyến đường, phố được sử dụng tạm thời lòng đường vào mục đích trông giữ phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.

Theo đề xuất, danh mục gồm 272 tuyến đường, phố do thành phố quản lý theo phân cấp. Trong quá trình triển khai, Sở Xây dựng Hà Nội được giao chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, Sở Xây dựng đề xuất nhiều điều kiện cụ thể đối với việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để trông giữ phương tiện.

Các điểm trông giữ xe phải ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối trực tiếp với cơ quan thuế, không sử dụng tiền mặt, phục vụ tìm kiếm chỗ đỗ, lưu trữ, cung cấp và chia sẻ dữ liệu cho cơ quan có thẩm quyền.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề xuất không được cắm cọc, chăng dây, rào chắn dưới lòng đường. Trường hợp tuyến đường đã bố trí nơi dừng, đỗ hoặc quy định các điểm đỗ phương tiện thì xe phải dừng, đỗ tại những vị trí này. Thời gian cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường để trông giữ phương tiện không quá 6 tháng mỗi lần.

Đối với vỉa hè, vị trí trông giữ phương tiện phải cách nút giao thông tối thiểu 10m tính từ mép đường giao nhau. Việc bố trí phương tiện không được ảnh hưởng đến người đi bộ; phần vỉa hè còn lại dành cho người đi bộ phải có bề rộng tối thiểu 1,5m.

Các điểm trông giữ xe trên vỉa hè không được cắm cọc, chăng dây, rào chắn. Phương tiện phải được sắp xếp ngăn nắp, bảo đảm thông thoáng và thuận tiện cho người đi bộ.

Sở Xây dựng đề xuất liên ngành có liên quan tổ chức kiểm tra các điều kiện về trật tự, an toàn giao thông, phương án tổ chức giao thông và phương án sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè.

Báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy thành phố hiện có khoảng 9,38 triệu phương tiện đang hoạt động trên địa bàn, chưa bao gồm phương tiện của các cơ quan Trung ương. Trong đó, thành phố quản lý hơn 8,19 triệu phương tiện gồm 1,19 triệu ôtô và 7 triệu xe máy; khoảng 1,2 triệu phương tiện cá nhân từ các tỉnh, thành phố khác lưu thông trên địa bàn.

Mặt khác, tốc độ gia tăng phương tiện khoảng 4-5% mỗi năm. Trong khi đó, tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông trên diện tích đất xây dựng đô thị mới đạt 12,13%, diện tích đất dành cho giao thông tĩnh chỉ đạt dưới 1%, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu quy hoạch.

Đáng chú ý, không gian đỗ xe hiện chỉ đáp ứng khoảng 10-15% nhu cầu thực tế. Phần lớn phương tiện phải đỗ tạm trên lòng đường, vỉa hè, khu đất trống, bệnh viện, trường học, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt 234 tuyến lòng đường do thành phố quản lý được sử dụng tạm thời một phần lòng đường để trông giữ phương tiện.

Tính đến tháng 11/2026, Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp phép cho 46 đơn vị tại 135/234 tuyến được phê duyệt, với tổng diện tích 37.803,5m2. Theo đánh giá của phía Sở Xây dựng, việc tổ chức trông giữ phương tiện theo danh mục được duyệt đã góp phần hạn chế tình trạng dừng, đỗ xe tràn lan trên các tuyến đường, phố, vỉa hè./.