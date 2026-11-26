Trên khu đất tái định cư tại thôn Thiết Úng và thôn Hà Khê (xã Thư Lâm, Hà Nội), những ngôi nhà mới bắt đầu thành hình giữa các tuyến đường nội bộ đang hoàn thiện và tiếng xe chở vật liệu ra vào liên tục. Đây là nơi bố trí chỗ ở mới cho các hộ dân di dời phục vụ các dự án trọng điểm của Thủ đô, trong đó có dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo.

Nhận đất tái định cư sau khi bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo, gia đình ông Nguyễn Phong Lai (trước ở phố Bạch Đằng) đã sớm hoàn thiện ngôi nhà mới trên lô đất rộng 80 m². Vượt qua những khó khăn ban đầu tại nơi ở mới, gia đình ông đang dần ổn định cuộc sống và chờ ngày cây cầu mới hoàn thành để việc đi lại thêm thuận tiện.

Theo ông Lai, lợi thế lớn nhất tại nơi ở mới là hạ tầng được phân lô quy củ, diện tích lô đất 80 m² rộng rãi hơn nhiều so với căn nhà cũ trên phố Bạch Đằng. Tuy nhiên, do là những người về ở đầu tiên khi hạ tầng khu vực chưa vận hành đồng bộ, gia đình ông cũng gặp một số bất tiện trong giai đoạn thi công.

"Lúc mới bắt đầu xây dựng chưa có điện, gia đình phải nhờ hàng xóm và người cháu làm xây dựng hỗ trợ kéo điện sang, đồng thời khoan giếng để lấy nước sinh hoạt và thi công. Sau khi xây xong nhà và làm thủ tục dịch vụ công, điện lưới đã được đấu nối, lắp đặt đầy đủ nên các bất tiện cơ bản được giải quyết", ông Lai chia sẻ.

Cách đó không xa, bà Nguyễn T. (trước ở phố Vạn Kiếp) đang dựng ngôi nhà mới trên phần đất tái định cư. Theo bà, không gian tại nơi ở mới thoáng đãng, không khí dễ chịu hơn; quãng đường đi xe buýt từ Thư Lâm về phố Vạn Kiếp khoảng 30 phút nên việc thăm hỏi người thân vẫn thuận tiện.

Nhiều công trình tại khu tái định cư Thư Lâm đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hoàn thiện để người dân chuyển về nơi ở mới trước Tết Nguyên đán.

Một công trình tại khu tái định cư đã hoàn thiện phần thô.

Một môi giới bất động sản tại đây cho biết, giá đất tại đây đang giao dịch tương đối nhiều. Mức giá trung bình bên trong khoảng 70 triệu/m2, ngoài mặt đường lớn lên đến gần 100 triệu đồng/m2.

Đại diện UBND xã Thư Lâm cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, UBND xã đã cấp 469 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cùng 30 giấy phép xây dựng cho khu tái định cư Thư Lâm.

Song song với việc ổn định chỗ ở cho các hộ dân đã di dời, Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ hai khu đô thị đa mục tiêu tại phía Bắc thành phố gồm Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh (đã giải phóng mặt bằng khoảng 530/723ha vào đầu tháng 11/2026) và Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh (quy mô khu đất khoảng 465,45ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 99.788 tỷ đồng).

Tại buổi kiểm tra thực địa chiều 9/11/2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện cho người dân nhận đất, xây dựng nhà ở trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi và phấn đấu đến tháng 3/2027 hình thành sản phẩm phục vụ công tác tái định cư cho các dự án trên địa bàn thành phố.

Thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc về điện, kết nối đường sắt đô thị và ưu tiên xây dựng ngay hệ thống trường học với khoảng 13 ô đất tại khu vực Thư Lâm và khoảng 40ha đất trường học tại khu vực Phúc Thịnh để bảo đảm điều kiện sinh hoạt, học tập lâu dài cho cư dân mới.

Một ngôi nhà tại khu tái định cư Thư Lâm đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao để ở.