Việc cưỡng chế được triển khai theo phương án phê duyệt tại Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 20/11/2026 của Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc.

Ông Hoàng Đình Thuật, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc đọc các quyết định về cưỡng chế thu hồi đất.

Lô đất DVCV5 có tổng diện tích đất thu hồi khoảng 1,124ha, liên quan đến 50 hộ gia đình với 68 thửa đất thuộc địa bàn các phường Định Trung và Liên Bảo (cũ), nay là phường Vĩnh Phúc.

Trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và GPMB, phần lớn các hộ dân đã phối hợp thực hiện. Tuy nhiên, đến thời điểm tổ chức cưỡng chế, còn 7 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB, với tổng diện tích đất hơn 1.329m².

Theo ông Hoàng Đình Thuật, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc: Diện tích đất còn vướng chủ yếu là đất canh tác trên địa bàn phường, do các hộ có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Đồng Khâu, phường Vĩnh Yên, trực tiếp sản xuất theo hình thức xâm canh.

Trước khi tổ chức cưỡng chế, cấp ủy, chính quyền phường Vĩnh Phúc đã phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại, giải thích các quy định liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người có đất bị thu hồi; đồng thời thực hiện các bước bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất theo quy định.

Tuy nhiên, 7 hộ gia đình vẫn không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và không chấp hành quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền. Do đó, UBND phường Vĩnh Phúc phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 20/11/2026 của Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc.

Lãnh đạo phường Vĩnh Phúc chỉ đạo buổi cưỡng chế diễn ra đúng theo quy định của pháp luật.

Ngay từ sáng 26/11, ông Nguyễn Trung Hải, Bí thư phường Vĩnh Phúc và ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng của phường Vĩnh Phúc và các đơn vị liên quan đã có mặt tại khu vực thực hiện cưỡng chế, triển khai nhiệm vụ theo phương án được phê duyệt.

Quá trình cưỡng chế tập trung vào việc tổ chức thu hồi diện tích đất còn vướng mắc, san gạt và giải phóng mặt bằng, bảo đảm các bước được thực hiện đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Theo chính quyền địa phương, việc hoàn thành GPMB lô đất DVCV5 sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, tạo điều kiện triển khai dự án theo quy hoạch, phục vụ mục tiêu cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn phường Vĩnh Phúc.