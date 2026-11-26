Theo thông báo thu hồi đất, khu đất rộng 11.176m², nằm tại số 507 An Dương Vương, phường An Lạc trước đây được Thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Sài Gòn Kỹ nghệ nông cơ (nay thuộc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV) để xây xưởng lắp ráp ô tô.

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, sử dụng, doanh nghiệp đã sử dụng đất không đúng mục đích được giao và cho Công ty TNHH Mekong thuê lại từ năm 1993 đến năm 2011 không đúng quy định.

Sau khi chuyển thành doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV, khu đất không được kịp thời quản lý, tiếp quản, để Công ty TNHH Mekong Auto tiếp tục sử dụng sau khi hết thời hạn thuê, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép và chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Khu đất do Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV cho Công ty TNHH Mekong thuê lại từ năm 1993 đến năm 2011 không đúng quy định

Theo đó, khu đất thuộc trường hợp thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai theo khoản 5 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024. Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn phải phối hợp làm thủ tục thu hồi và xử lý tài sản thuộc trách nhiệm của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo.

Tại xã Tân Vĩnh Lộc, Công ty TNHH Một thành viên Cây trồng Thành phố tự nguyện trả lại 6.628m² đất tại số 4A38 đường Thanh Niên do không còn nhu cầu sử dụng. Doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp kiểm tra hiện trạng, xử lý tài sản gắn liền với đất nếu có và chuẩn bị bàn giao.

Khu đất còn lại rộng 2.268m², tại số 307 Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận bị thu hồi do chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024. Khu đất này trước đây được UBND TP. HCM cho Công ty TNHH Liên doanh Nhựt Thịnh thuê từ năm 2003.

Hiện dự án đầu tư của Công ty đã chấm dứt hoạt động kể từ ngày 8.10.2021; đồng thời, thời hạn sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết kể từ thời điểm này. Doanh nghiệp và các bên liên quan phải phối hợp kiểm tra hiện trạng, xử lý tài sản, di dời thiết bị và chuẩn bị bàn giao mặt bằng trong thời gian 45 ngày kể từ khi nhận thông báo.

Sau thời hạn thông báo, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu UBND TP. HCM ban hành Quyết định thu hồi đất theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.