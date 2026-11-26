Cây bật gốc, ngã đổ trên nhiều tuyến phố của Đà Nẵng sau đợt mưa gió giữa tháng 11.

Cây lớn dễ dàng ngã đổ vì rễ nông

Sáng 10-11 trên nhiều tuyến phố Đà Nẵng xuất hiện cây xanh bị bật gốc, ngã đổ ngổn ngang sau một đêm mưa gió. Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, một số nơi, cây ngã gây thiệt hại về tài sản của người dân, hư hỏng vỉa hè, hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, cáp viễn thông. Những tuyến đường có lượng cây ngã đổ nhiều như Bạch Đằng, Nguyễn Thiện Thuật, Hồ Nghinh, Nguyễn Văn Linh, Thanh Tịnh, Nguyễn Phước Lan… Một số khu vực hứng gió, nhiều cây lớn bật gốc, để lộ những bộ rễ rất ngắn.

Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng cho biết, trong đợt mưa to, gió lớn từ ngày 9 đến 11-11 vừa qua, có 157 cây xanh do đơn vị quản lý bị ngã đổ, trong đó 71 cây phải giải tỏa và 86 cây được cắt tỉa, chống dựng trở lại. Nguyên nhân chính khiến cây ngã đổ là do mưa lớn khiến đất ngậm nước nhiều, giảm khả năng liên kết giữa rễ và đất, cùng với đó gió giật mạnh tạo lực tác động lớn lên tán, cành, thân và hệ thống rễ cây. Khảo sát sơ bộ cho thấy, khu vực cây bị ảnh hưởng tập trung tại các khu vực trống gió như ven biển, giao lộ các tuyến phố. Loại cây ngã đổ chủ yếu là muồng tím và lim xẹt. Đây là những loài sinh trưởng nhanh, thuộc dạng cây gỗ mềm, thân cây, cành nhánh giòn, tán cây phát triển mạnh trong điều kiện vỉa hè nông, đất xốp nên khi gặp bão hoặc mưa to gió lớn là dễ bị gãy đổ, bật gốc.

Có cần rà soát chủng loại để thay thế cây phù hợp?

Khi được hỏi trước mỗi mùa mưa bão, phương án cắt tỉa, hạ độ cao tán cây đều được triển khai, vì sao cây vẫn ngã đổ?, ông Lê Huy Hoàng - Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng cho biết, hằng năm công ty triển khai cắt tỉa cây xanh phòng, chống bão trên tất cả các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, duy trì, trừ các tuyến đường có cây xanh mới trồng hoặc mới tiếp nhận bàn giao. Nhiệm vụ này được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên các tuyến đường xung yếu, khu vực trống gió, ven biển và những nơi có cây xanh bị ảnh hưởng do hạ tầng mất ổn định. Việc cắt tỉa, hạ thấp tán cây góp phần giảm tải trọng tán, hạn chế lực cản gió, qua đó giảm nguy cơ gãy cành, nghiêng và ngã đổ. “Mặc dù vậy, đây chỉ là một trong những giải pháp phòng ngừa, không thể loại trừ hoàn toàn nguy cơ cây bị ảnh hưởng khi xảy ra mưa lớn kéo dài kết hợp gió mạnh, nhất là đối với những cây có bộ rễ bị mục, tổn thương hoặc bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công hạ tầng. Nguy cơ nghiêng, bật gốc, ngã đổ vẫn có thể xảy ra ngay cả khi đã được cắt tỉa trước đó”, ông Hoàng cho biết.

Đặt vấn đề có cần thiết thay thế dần những chủng loại cây có bộ rễ không phù hợp với hạ tầng đô thị, điều kiện thời tiết của Đà Nẵng?, ông Lê Huy Hoàng cho biết, Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng cũng đã có đề tài nghiên cứu do Trường đại học Nông Lâm - Đại học Huế chủ trì thực hiện. Từ kết quả nghiên cứu, công ty đã đề xuất rà soát, điều chỉnh danh mục chủng loại cây xanh trồng trên địa bàn thành phố, định hướng lựa chọn các chủng loại phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, không gian đô thị và bảo đảm an toàn trong quá trình sinh trưởng. Ngoài ra, hạn chế trồng mới các chủng loại có đặc điểm dễ gãy đổ, bộ rễ phát triển không phù hợp với điều kiện trồng tại đô thị. Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất rà soát các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật về kích thước hố trồng, thể tích đất trồng, điều kiện phát triển bộ rễ và giải pháp kỹ thuật nhằm tăng khả năng bám giữ, ổn định của các loại cây trồng trên tuyến phố. Cùng với đó là từng bước thay thế các cây già cỗi, suy yếu, có nguy cơ mất an toàn bằng các chủng loại phù hợp hơn, trên cơ sở đánh giá điều kiện thực tế tại từng tuyến đường, từng khu vực.