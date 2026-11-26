Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký quyết định thành lập 4 tổ công tác chuyên trách tập trung chỉ đạo, điều phối, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết các vấn đề tồn tại, cấp bách của thành phố theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Ba phó chủ tịch UBND TP.HCM làm tổ trưởng

Cụ thể, Tổ công tác số 1 tập trung giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh làm tổ trưởng. Giám đốc Sở Xây dựng làm tổ phó thường trực, lãnh đạo Công an thành phố làm tổ phó. Sở Xây dựng là cơ quan thường trực.

Nhiệm vụ trọng tâm của tổ là rà soát, xác định nguyên nhân và xây dựng phương án xử lý từng điểm ùn tắc; tổ chức lại giao thông, phát triển vận tải hành khách công cộng, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, tăng cường kết nối liên vùng. Đồng thời, đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm các điểm ùn tắc kéo dài, hạn chế phát sinh điểm ùn tắc mới.

Đường Trường Chinh (TP.HCM) vẫn ùn tắc trong giờ cao điểm. Ảnh: Hoài Bảo.

Tổ công tác số 2 tập trung giải quyết tình trạng ngập nước, ngập lụt, cũng do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh làm tổ trưởng. Giám đốc Sở Xây dựng làm tổ phó thường trực, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm tổ phó. Sở Xây dựng là cơ quan thường trực.

Tổ có nhiệm vụ lập bản đồ các khu vực thường xuyên ngập nước, xác định nguyên nhân và danh mục các điểm ngập cần ưu tiên xử lý; triển khai các giải pháp thoát nước cấp bách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án chống ngập, thoát nước, kiểm soát triều, hồ điều tiết và công trình thủy lợi; xây dựng giải pháp chống ngập tổng thể.

Tổ công tác số 3 tập trung giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng môi trường sống, do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh làm tổ trưởng.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm tổ phó thường trực; Giám đốc Sở Xây dựng và lãnh đạo Công an thành phố làm tổ phó. Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực.

Nhiệm vụ trọng tâm là xử lý ô nhiễm không khí, nguồn nước, tiếng ồn, chất thải và các điểm ô nhiễm kéo dài; tăng cường kiểm soát khí thải từ phương tiện giao thông, hoạt động xây dựng, sản xuất công nghiệp; nghiên cứu giải pháp giảm phát thải, phát triển giao thông xanh, công trình xanh và không gian xanh đô thị.

Tổ công tác số 4 tập trung phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, xây dựng thành phố không ma túy, do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy làm tổ trưởng. Lãnh đạo Công an thành phố làm tổ phó thường trực, Giám đốc Sở Y tế làm tổ phó. Công an thành phố là cơ quan thường trực.

Tổ có nhiệm vụ tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, tổ chức mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện; chuyển hóa các địa bàn phức tạp về ma túy, xây dựng địa bàn không ma túy.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong trực tiếp chỉ đạo chung hoạt động của 4 tổ công tác. Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phối hợp điều hòa, đôn đốc tiến độ thực hiện theo phân công của Chủ tịch UBND thành phố.

Xây dựng lộ trình thực hiện theo mốc 30, 60 và 90 ngày

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các tổ công tác cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư thành những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, có tính hành động cao; tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, hạn chế kéo dài, những điểm nghẽn lớn của thành phố, tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý đô thị và đời sống nhân dân.

Thành phố yêu cầu chuyển mạnh từ phương thức xử lý sự vụ sang quản lý tổng thể, chủ động phòng ngừa, giải quyết căn cơ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp và các địa bàn.

Mỗi vấn đề phải được cụ thể hóa thành danh mục nhiệm vụ, công trình, dự án hoặc địa bàn cần xử lý, bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp đối với nhiệm vụ được giao.

Các tổ công tác xây dựng lộ trình thực hiện theo các mốc 30 ngày, 60 ngày và 90 ngày, ưu tiên xử lý ngay những vấn đề cấp bách, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Đối với những vấn đề cấp bách, phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhân dân, an toàn giao thông, môi trường hoặc an ninh, trật tự, tổ trưởng phải kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố để chỉ đạo xử lý, không chờ đến kỳ báo cáo định kỳ.

Bốn tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, không thành lập thêm tổ chức bộ máy, không làm phát sinh biên chế, không hình thành bộ phận giúp việc độc lập và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.