Sáng 26-11, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Khánh Hòa (số 5 đường Quang Trung, phường Nha Trang), đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp công dân định kỳ tháng 11-2026. Buổi tiếp công dân được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến điểm cầu trụ sở Tiếp công dân tỉnh cơ sở 2 (số 450 đường Thống Nhất, phường Phan Rang). Cùng dự buổi tiếp công dân có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Quang cảnh buổi tiếp công dân.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng chủ trì buổi tiếp công dân.

Tại buổi tiếp, có 2 lượt với 2 công dân trình bày các ý kiến, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và một số vấn đề dân sinh phát sinh tại cơ sở.

Bà Trương Thị Thùy Linh (phường Tây Nha Trang) trình bày tại buổi tiếp công dân.

Bà Lê Nguyễn Thùy Uyên, đại diện cho bà Trần Thị Kim Oanh (phường Nha Trang) trình bày tại buổi tiếp công dân.

Sau khi nghe ý kiến của công dân và các cơ quan chức năng báo cáo, đồng chí Nguyễn Việt Hùng chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp nhận đầy đủ ý kiến, tài liệu do công dân cung cấp; khẩn trương xem xét giải quyết dứt điểm hồ sơ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và sớm trả lời cho công dân.

Ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu.

Bà Nguyễn Thụy Thanh Yên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch UBND phường Nha Trang phát biểu.

Ông Nguyễn Bình Lợi - Chủ tịch UBND xã Nam Ninh Hòa phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; chủ động nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ các vụ việc phát sinh, hạn chế đơn thư kéo dài, vượt cấp, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tin, ảnh: N.V