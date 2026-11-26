Theo quyết định, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong trực tiếp chỉ đạo chung hoạt động của 4 Tổ công tác. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phối hợp đôn đốc tiến độ thực hiện theo phân công của Chủ tịch UBND TP.

4 Tổ công tác được thành lập tập trung vào các lĩnh vực: giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông; giải quyết tình trạng ngập nước, ngập lụt; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng môi trường sống; phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, xây dựng Thành phố không ma túy.

Tổ công tác số 1 và Tổ công tác số 2 do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh làm tổ trưởng. Tổ công tác số 1 tập trung giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, do Giám đốc Sở Xây dựng TP làm Tổ phó Thường trực, lãnh đạo Công an TPHCM làm tổ phó; Sở Xây dựng TP là cơ quan thường trực.

Tổ công tác số 2 tập trung giải quyết tình trạng ngập nước, ngập lụt, do Giám đốc Sở Xây dựng TP làm tổ phó Thường trực, lãnh đạo Sở NN-MT TP làm tổ phó; Sở Xây dựng TP là cơ quan thường trực.

Tổ công tác số 3 do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh làm Tổ trưởng, tập trung giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng môi trường sống. Giám đốc Sở NN-MT TP làm tổ phó Thường trực; Giám đốc Sở Xây dựng TP và lãnh đạo Công an TPHCM làm tổ phó. Sở NN-MT TP là cơ quan thường trực.

Tổ công tác số 4 do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy làm Tổ trưởng, tập trung phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, xây dựng Thành phố không ma túy. Lãnh đạo Công an TPHCM làm tổ phó Thường trực, Giám đốc Sở Y tế TP làm tổ phó; Công an TPHCM là cơ quan thường trực.

Việc thành lập các Tổ công tác nhằm cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thành những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, có tính hành động cao; tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, hạn chế kéo dài và các điểm nghẽn lớn của thành phố, tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý đô thị và đời sống người dân.

Các Tổ công tác có trách nhiệm tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng, xác định đúng nguyên nhân, trách nhiệm và những vướng mắc trong quá trình giải quyết từng vấn đề; đồng thời xây dựng phương án, giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện đến kết quả cuối cùng, không dừng lại ở việc thống kê, báo cáo hiện trạng.

Quyết định yêu cầu các tổ công tác hoạt động theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả; tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách trước, đồng thời xây dựng các giải pháp căn cơ, lâu dài. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp đối với nhiệm vụ được giao. Việc xử lý các vấn đề phải kết hợp đồng bộ giữa giải pháp quản lý, tổ chức thực hiện với đầu tư hạ tầng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Các tổ công tác phải ban hành kế hoạch hoạt động, xác định danh mục điểm nghẽn, điểm nóng, địa bàn trọng điểm cần xử lý; nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; phương án, giải pháp, tiến độ và thời hạn hoàn thành.

Các Tổ công tác xây dựng lộ trình thực hiện theo các mốc 30 ngày, 60 ngày và 90 ngày; tổ chức họp định kỳ hằng tháng để kiểm điểm tiến độ, đánh giá kết quả và xác định trách nhiệm đối với các nhiệm vụ chậm thực hiện. Định kỳ hằng tháng, Tổ trưởng báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố về tình hình, kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.