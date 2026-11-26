Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Nguyễn Văn Thịnh thông tin về các chính sách hỗ trợ đột phá trong phát triển cụm công nghiệp

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 303/2026/NĐ-CP ngày 1-8-2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển CCN. Từ đó, Bộ Công thương đã cụ thể hóa bằng các văn bản liên quan, có tính đột phá trong hỗ trợ phát triển CCN.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là bổ sung định nghĩa các loại hình CCN sinh thái, CCN công nghệ cao, CCN hỗ trợ, CCN chuyên ngành và CCN làng nghề, qua đó tạo cơ sở pháp lý để các địa phương định hướng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng cường liên kết sản xuất và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Thủ tục hành chính liên quan đến CCN được rút gọn. Thời gian thẩm định hồ sơ tại Sở Công thương được quy định chỉ còn đúng 20 ngày làm việc; việc phân cấp quản lý, tiếp nhận hồ sơ tại UBND cấp xã cũng được đẩy mạnh.

Đặc biệt, quy định mới đã tháo gỡ "điểm nghẽn" trong hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN. Theo đó, các địa phương được sử dụng ngân sách để hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và thông tin liên lạc trong CCN theo quy định.

Đối tượng hỗ trợ là CCN dành một phần diện tích đất đã đầu tư hạ tầng cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại; CCN tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; CCN phát triển theo loại hình làng nghề, chuyên ngành, hỗ trợ, công nghệ cao, sinh thái.

Hội nghị phổ biến cơ chế, chính sách về quản lý, phát triển CCN khu vực miền Nam

Ông Thịnh cho biết, việc mở rộng danh mục hạ tầng kỹ thuật được ngân sách hỗ trợ và không áp dụng Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đối với các công trình này giúp "cởi trói" vướng mắc bàn giao tài sản trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đại diện chủ đầu tư hạ tầng các CCN khu vực phía Nam nhận định, các quy định mới đã tháo gỡ được nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời, kỳ vọng chính sách sớm được triển khai cụ thể, đồng bộ, nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Các quy định mới cũng siết chặt yêu cầu bảo vệ môi trường. Theo đó, 100% CCN phải hoàn thành trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn, mới được phép tiếp nhận doanh nghiệp thứ cấp vào hoạt động.