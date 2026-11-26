Qua rà soát, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình xác định có 12 điểm bến, bãi ven sông vi phạm quy định. Chính quyền địa phương đang kiểm tra việc thực hiện cam kết tháo dỡ công trình, di dời vật liệu, máy móc và phương tiện khỏi các khu vực này.

Lực lượng chức năng kiểm tra bến bãi ven sông tại xã Nghĩa Hưng. (Ảnh: N.H)

Đoàn công tác do ông Phạm Đức Hiệp - Phó Chủ tịch UBND xã, làm trưởng đoàn, với sự tham gia của đại diện các phòng chuyên môn, Công an xã, Văn phòng HĐND và UBND xã, Hạt Quản lý đê Nghĩa Hưng, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công và trưởng các thôn có bến, bãi. Theo kết quả kiểm tra, rà soát trước đó, trên địa bàn xã Nghĩa Hưng có 12 điểm bến, bãi ven sông đang có hành vi vi phạm quy định pháp luật.

Trong đợt này, đoàn tập trung kiểm tra việc thực hiện các nội dung mà chủ bến, bãi đã cam kết với UBND xã ngày 8/10/2026. Trọng tâm là việc tháo dỡ công trình, vật kiến trúc vi phạm; di dời, giải tỏa toàn bộ vật liệu xây dựng, máy móc, phương tiện và các vật dụng liên quan ra khỏi khu vực bến, bãi. Quá trình kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận cụ thể hiện trạng, khối lượng và mức độ thực hiện của từng chủ bến, bãi, đối chiếu với các nội dung đã cam kết để xác định những phần việc đã hoàn thành, chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ.

Đối với các trường hợp không chấp hành hoặc thực hiện không đúng cam kết, đoàn lập biên bản ghi nhận hiện trạng; trường hợp đủ căn cứ sẽ lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tham mưu UBND xã xem xét, xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng cắm chốt ngăn chặn bến bãi tự phát. (Ảnh: N.H)

Đáng chú ý, UBND xã Nghĩa Hưng tổ chức cắm biển thông báo: “Chốt ngăn chặn bến bãi vi phạm không được phép hoạt động” tại các vị trí phù hợp. Việc này nhằm tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình trạng tiếp tục đưa vật liệu, máy móc, phương tiện vào tập kết, bốc xếp và tổ chức hoạt động trái phép tại các bến, bãi.

Thông qua đợt kiểm tra, xã Nghĩa Hưng hướng tới siết chặt quản lý hoạt động bến, bãi ven sông, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai, hành lang bảo vệ đê điều và các quy định pháp luật liên quan.