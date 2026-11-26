UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành công văn thống nhất phương án tổ chức Chợ hoa Tết Đinh Mùi năm 2027.

Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng thống nhất cho phép sử dụng mặt bằng và triển khai phương án tổ chức Chợ hoa Tết tại khu vực vỉa hè các tuyến đường xung quanh Cung Thể thao Tiên Sơn (phía tiếp giáp Cung Thể thao Tiên Sơn), phường Hòa Cường, theo phương án do Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng lập.

Chợ hoa Tết Đinh Mùi 2027 được tổ chức tại khu vực vỉa hè các tuyến đường xung quanh Cung Thể thao Tiên Sơn

UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, quản lý hoạt động chợ hoa, đồng thời thực hiện công tác quản lý tài chính theo đúng quy định.

Việc tổ chức Chợ hoa Tết phải bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng chịu trách nhiệm về công tác thu, chi đúng quy định, không đề nghị hỗ trợ từ nguồn ngân sách thành phố và chịu trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh liên quan.

UBND TP. Đà Nẵng cũng giao UBND phường Hòa Cường chỉ đạo lực lượng chức năng kịp thời xử lý tình trạng các hộ dân lấn chiếm vỉa hè tràn lan tại những tuyến đường lân cận khu vực chợ hoa để bày bán hoa, cây cảnh, hàng rong... gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.