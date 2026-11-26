Tổ Công tác 1645 tại cuộc họp ngày 25-11

Tại buổi làm việc với các chủ đầu tư, Tổ Công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, làm Tổ trưởng đã xem xét các vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại 2 dự án.

Khu căn hộ Ngọc Lục Bảo 68 (The Emerald 68) do CTCP Tập đoàn Lê Phong làm chủ đầu tư, gồm 3 tầng hầm và 2 tháp, với 770 căn hộ và 15 căn dịch vụ thương mại. Chủ đầu tư đã gửi văn bản đến Văn phòng Đăng ký đất đai, đề nghị báo cáo Tổ Công tác 1645 xem xét cấp giấy chứng nhận cho khách hàng nhận chuyển nhượng tại dự án.

Sau khi xem xét hồ sơ pháp lý, tổ công tác thống nhất cấp giấy chứng nhận cho 600 căn theo đề nghị của chủ đầu tư. Một phần số căn còn lại được tạm giữ để chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương xử lý những vấn đề còn tồn tại về thành lập ban quản trị, giấy phép môi trường và thuế.

Tại dự án Khu nhà ở cao tầng ở phường Tân Mỹ (phường Phú Mỹ, quận 7 cũ), CTCP Đầu tư bất động sản Hưng Lộc Phát đề nghị cấp giấy chứng nhận cho 111 căn nhà thấp tầng. Dự án có diện tích hơn 5,26ha, gồm 111 căn nhà thấp tầng và 903 căn hộ chung cư.

UBND TPHCM công nhận Hưng Lộc Phát làm chủ đầu tư dự án vào tháng 6-2015. Tháng 7-2021, Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng giai đoạn 1 cho hạ tầng kỹ thuật và phần ngầm chung cư cao tầng. Tháng 5-2022, Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) hiệu đính số căn hộ trong hồ sơ thiết kế từ 924 xuống 903 căn.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, dự án đã hoàn tất nghiệm thu công trình, nghiệm thu về môi trường và nghĩa vụ tài chính. Sau khi nghe ý kiến các thành viên tổ công tác, ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý cấp giấy chứng nhận cho 111 căn nhà thấp tầng theo đề nghị của chủ đầu tư.