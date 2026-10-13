Từ những bài học gần gũi

Theo Phó Hiệu trưởng Trường THCS Khe Sanh Nguyễn Thị Minh Châu, hằng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch PBGDPL gắn với nhiệm vụ năm học, các văn bản pháp luật mới và những vấn đề thực tiễn đặt ra trong môi trường giáo dục. Với 57 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.090 học sinh, nhà trường tổ chức tuyên truyền phù hợp theo từng nhóm đối tượng, tập trung vào những nội dung thiết thực, gần gũi với đời sống, học tập của học sinh.

Trọng tâm là giáo dục về quyền trẻ em; nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông; phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, pháo nổ, đuối nước và tai nạn thương tích. Đồng thời, nhà trường hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh, có trách nhiệm.

Từ đó, nhà trường chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan. Trong đó, thường xuyên phối hợp với Công an xã Khe Sanh và Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông tổ chức tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống tệ nạn xã hội cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Các chuyên đề được lựa chọn từ những vấn đề có khả năng tác động trực tiếp đến học sinh, giúp các em nhận diện nguy cơ, hiểu hậu quả của hành vi vi phạm và biết cách xử lý những tình huống có thể gặp trong thực tế. Thông qua các tình huống cụ thể, những quy định pháp luật vốn khô khan trở nên dễ hiểu, dễ nhớ hơn, giúp học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và tôn trọng sự an toàn của người khác.

Học sinh ký cam kết thực hiện các quy định về an toàn giao thông và phòng, chống tệ nạn xã hội - Ảnh: V.P

Một hoạt động tạo dấu ấn là nhà trường phối hợp với Trường đại học Luật, Đại học Huế tổ chức phiên tòa giả định về phòng, chống bạo lực học đường. Thông qua hình thức trực quan, học sinh được tiếp cận pháp luật từ một tình huống cụ thể, theo dõi diễn biến phiên tòa và nhận biết những hậu quả pháp lý có thể phát sinh từ hành vi vi phạm.

Qua đó, các em hiểu rằng những hành vi được xem là “trêu đùa” hoặc mâu thuẫn nhỏ trong môi trường học đường, nếu không được kiểm soát, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Giáo dục pháp luật không chỉ giúp học sinh nắm vững các quy định mà còn góp phần hình thành cách ứng xử phù hợp, biết tôn trọng người khác và chủ động ngăn chặn hành vi có nguy cơ gây tổn hại.

Bên cạnh phiên tòa giả định, nhà trường còn tổ chức chương trình “Rung chuông vàng” tìm hiểu về phòng, chống ma túy và HIV/AIDS. Việc đổi mới hình thức tuyên truyền từ truyền đạt một chiều sang tổ chức các hoạt động thi tìm hiểu, giao lưu kiến thức, tạo không khí sôi nổi, khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu và ghi nhớ kiến thức.

Em Viên Tuệ An, học sinh lớp 9A7, Trường THCS Khe Sanh chia sẻ: "Qua các hoạt động ngoại khóa, em thấy nội dung pháp luật dễ hiểu và gần với cuộc sống hơn. Em nhớ được nhiều điều cần tránh, nhất là bạo lực học đường, ma túy, sử dụng mạng xã hội không an toàn, vi phạm giao thông và tệ nạn xã hội. Em sẽ tuyên truyền cho các bạn, người thân cùng thực hiện, không vi phạm pháp luật".

PBGDPL tại Trường THCS Khe Sanh không chỉ được thực hiện qua các buổi chuyên đề mà còn được lồng ghép trong hoạt động giáo dục hằng ngày. Thông qua chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và các giờ dạy học, giáo viên lựa chọn nội dung phù hợp để tuyên truyền đến học sinh.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường THCS Khe Sanh Nguyễn Thị Minh Châu, trong quá trình dạy học, giáo viên chủ động lồng ghép nội dung pháp luật phù hợp với từng môn học, chủ đề giáo dục; tăng cường liên hệ thực tiễn và đưa ra tình huống để học sinh trao đổi, xử lý. Với cách làm này, công tác PBGDPL không dừng ở việc cung cấp kiến thức mà hướng đến hình thành kỹ năng, ý thức và hành vi phù hợp cho học sinh.

Cùng với học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng được nhà trường quan tâm tuyên truyền, cập nhật chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản mới và quy định liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Nội dung được triển khai qua các cuộc họp hội đồng sư phạm, sinh hoạt chuyên môn và các hoạt động chung.

Từ chào cờ, giờ học, hoạt động ngoại khóa đến phiên tòa giả định, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, PBGDPL tại Trường THCS Khe Sanh được thực hiện theo hướng gần gũi với học sinh. Mục tiêu là giúp các em hiểu trách nhiệm với hành vi của mình, biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương và thân thiện. Nhờ đó, nhiều năm qua, học sinh của nhà trường chấp hành tốt các quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường học tập lành mạnh, hiệu quả.