Thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục

Các mô hình Chuyển đổi số được trung bày tại Ngày hội

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, bà Lê Thị Bích Thuận nhấn mạnh, chuyển đổi số là động lực quan trọng trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Thời gian tới, ngành tập trung chuẩn hóa dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và AI an toàn, có trách nhiệm, hướng đến xây dựng môi trường giáo dục số hiện đại, lấy người học và nhà giáo làm trung tâm.

Ngày hội tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục trải nghiệm công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong quản lý, dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Tại ngày hội, Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày báo cáo về chuyển đổi số của ngành, tập trung vào việc xây dựng, kết nối, khai thác dữ liệu và ứng dụng công nghệ số, AI trong quản lý, dạy học; đồng thời nêu những khó khăn, vấn đề đặt ra và định hướng thời gian tới.

Các đại biểu cũng được nghe chuyên đề về chuyển đổi số trong giáo dục, vai trò của chính quyền địa phương và giải pháp ứng dụng AI an toàn, hiệu quả; tìm hiểu các sản phẩm công nghệ, mô hình chuyển đổi số tại cơ sở giáo dục.

Điểm nhấn của ngày hội là không gian trưng bày, trình diễn và trải nghiệm các mô hình, sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số do địa phương, cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo và đơn vị công nghệ giới thiệu. Nội dung tập trung vào quản trị số, dữ liệu, hồ sơ điện tử, học liệu số, ứng dụng AI, STEM/STEAM, Robotics, thư viện số, kết nối gia đình - nhà trường - xã hội và an toàn trên môi trường số.

Ngày hội là hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm học 2026-2027 theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Qua đó, ngành giáo dục thành phố hướng đến nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng dạy học và khả năng ứng dụng các giải pháp số trong thực tiễn.