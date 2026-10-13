Yêu cầu và sự đãi ngộ tương xứng với bác sĩ chuyên khoa

Hiện nay, sau khi tốt nghiệp ĐH Y và có giấy phép hành nghề, BS có thể học tiếp chương trình CKI (2 năm) để chuyên sâu trong một lĩnh vực cụ thể như tim mạch, thần kinh, nhi khoa. Sau đó, họ có thể học CKII (2 năm) để đảm nhiệm công việc chuyên môn sâu hơn, tham gia quản lý hoặc đào tạo.

Theo Bộ Y tế, không phải chuyên ngành nào cũng phát triển đến cấp độ CK sâu. Việc áp dụng hai cấp độ này khiến việc đánh giá năng lực BS trở nên phức tạp, không phản ánh đúng sự khác biệt về yêu cầu chuyên môn giữa các lĩnh vực. Ví dụ, trong da liễu, một BSCKI đã khám và điều trị được nhiều bệnh da liễu phổ biến, làm được một số thủ thuật thẩm mỹ cơ bản. BSCKII có thể xử lý các bệnh khó hơn, nhưng có khi ranh giới công việc giữa hai cấp độ này không quá khác biệt.

Trong khi ở lĩnh vực phẫu thuật thần kinh, BSCKI có thể đã nắm được các nguyên tắc cơ bản và thực hiện được một số ca phẫu thuật đơn giản. Nhưng để thành chuyên gia, thực hiện các ca phẫu thuật thần kinh phức tạp, cần quá trình đào tạo và thực hành lâu dài, vượt xa khuôn khổ 4 năm của CKI&II.

Nhiều quốc gia trên thế giới thiết kế chương trình theo từng giai đoạn, từ CK cơ bản đến CK sâu; sau khi hoàn thành, người học nhận một văn bằng BSCK tương ứng chuyên ngành đã học. Từ thực tế này, Bộ Y tế đề xuất chuyển sang chương trình đào tạo CK có thời gian linh hoạt, phù hợp đặc thù từng chuyên ngành. Điểm thay đổi lớn nhất là chương trình đào tạo CK xác định rõ những năng lực cụ thể mà BS cần đạt được sau khi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp ĐH Y (6 năm) và 1 năm thực hành để có giấy phép hành nghề, BS có thể tham gia các chương trình đào tạo CK như nội, ngoại, sản, nhi, da liễu... thời gian 3 năm. BS hoàn thành chương trình này đáp ứng yêu cầu làm việc tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh.

Sau khi hoàn thành CK cơ bản, BS có thể tiếp tục học CK sâu nếu công việc đòi hỏi năng lực chuyên môn cao hơn. Ví dụ, BS ngoại khoa có thể học sâu hơn về phẫu thuật tim mạch, tiêu hóa, chấn thương chỉnh hình... Nói cách khác, tổng thời gian để trở thành BSCK có thể khoảng 10 năm. Những người tiếp tục đào tạo CK sâu cần nhiều thời gian hơn nữa.

Những lập luận như trên của Bộ Y tế là rất rõ ràng, tuy nhiên là lĩnh vực đặc thù, nên rất cần thiết có những sự góp ý, đóng góp của giới chuyên gia trong lĩnh vực, cán bộ nhân viên y tế. Về phía dư luận, càng thấy rằng sự khổ luyện để trở thành một BS là mất công sức và thời gian. Vì vậy, bên cạnh những yêu cầu khắt khe hơn về đào tạo, cơ quan chức năng cũng cần có những chính sách ưu đãi, đặc thù tương xứng về học phí, tiền lương, thu nhập cho các BSCK nói riêng cũng như cán bộ, nhân viên y tế nói chung; để đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám, chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân.