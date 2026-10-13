Mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

Bước vào năm học mới 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Sơn đã nhanh chóng ổn định nền nếp dạy và học cho 980 học sinh dân tộc thiểu số vùng cao biên giới xã Chiềng Sơn. Song song với việc thi đua nâng cao chất lượng bài giảng, nhà trường đặc biệt chú trọng chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ và sức khỏe y tế cho các em học sinh từ lớp 3 đến lớp 9. Ngôi trường học khang trang hiện đại, ấm áp này chính là bước đệm vững chắc giúp học sinh yên tâm học tập, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quê hương. Những hình ảnh sinh động về hoạt động dạy, học và sinh hoạt nội trú tại trường những ngày đầu năm học mới.