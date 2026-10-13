Mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc
Ngày 12/10, tại Seoul, Trường Đại học Hansung phối hợp với Viện Nghiên cứu đa văn hóa và di dân tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Du học sinh nước ngoài phát triển và định cư tại Seoul”, nhằm trao đổi về định hướng nghề nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ du học sinh quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam, tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/mo-rong-co-hoi-nghe-nghiep-cho-sinh-vien-viet-nam-tai-han-quoc/7393.html