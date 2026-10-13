Các trường đại học hé lộ phương án tuyển sinh cho năm 2027

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo phương án tổ chức Kỳ thi Đánh giá năng lực (SPT) năm 2027 với điểm mới là chuyển phần thi trắc nghiệm từ làm bài trên phiếu trả lời sang thực hiện trên phần mềm máy tính.

Đề thi được hệ thống tự động phân phối theo môn thí sinh đã đăng ký và thời gian làm bài hiển thị đếm ngược. Bài làm trắc nghiệm tự động gửi về máy chủ khi thí sinh nộp bài hoặc hết giờ.

Đối với bài thi kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (như môn Toán, Ngữ văn), câu hỏi tự luận hiển thị trên màn hình và thí sinh làm bài ra giấy. Kỳ thi duy trì 12 môn thi bám sát chương trình phổ thông mới. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tham dự một đợt thi và lựa chọn một địa điểm thi thuộc đợt thi đó.

Thí sinh và phụ huynh tham gia một ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học năm 2026. Ảnh: HUST

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kế hoạch tổ chức Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) năm 2027 với 3 đợt thi, đáp ứng khoảng 60.000 lượt thi. Địa bàn tổ chức mở rộng tại 11 tỉnh, thành phố gồm: Sơn La, Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Lịch trình 3 đợt thi TSA năm 2027 của Đại học Bách khoa Hà Nội như sau:

• Đợt 1: Thi ngày 16-17/1/2027 (đăng ký từ ngày 5-15/12/2026).

• Đợt 2: Thi ngày 20-21/3/2027 (đăng ký từ ngày 5-15/2/2027).

• Đợt 3: Thi ngày 22-23/5/2027 (đăng ký từ ngày 5-15/4/2027).

Toàn bộ bài thi TSA thực hiện theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính, kết quả có giá trị trong 2 năm. Nhà trường đã phát hành tài liệu "Cẩm nang thi Đánh giá tư duy TSA" để hỗ trợ thí sinh ôn tập.

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thông báo dự kiến điều chỉnh tuyển sinh đại học chính quy năm 2027. Nhà trường tăng cường xét tuyển độc lập theo từng ngành hoặc chương trình đào tạo, thay cho xét tuyển theo nhóm ngành.

Ngành Thiết kế Nội thất dự kiến xét tuyển theo các tổ hợp: V00 (Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật), V01 (Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật) và V02 (Toán, Tiếng Anh, Vẽ Mỹ thuật). Thời gian làm bài môn thi Hình họa mỹ thuật (thuộc tổ hợp H00, H02) dự kiến điều chỉnh thành 210 phút.

Đại học Kinh tế Quốc dân công bố dự kiến sử dụng 3 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển thẳng; Xét điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả bài thi đánh giá.

Dự kiến mức điểm quy đổi và điểm thưởng đối với chứng chỉ IELTS (từ 5.5 trở lên) hoặc tương đương của Đại học Kinh tế Quốc dân áp dụng từ năm 2027.

So với trước, nhà trường dự kiến dừng xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực trong nước. Thí sinh sử dụng điểm các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy để xét tuyển theo phương thức độc lập.

Đối với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trường quy đổi thành điểm môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển thi tốt nghiệp THPT hoặc quy đổi thành điểm cộng. Trường chấp nhận các chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức và tiếng Pháp. Mức quy đổi cụ thể sẽ công bố trong Đề án tuyển sinh ban hành vào tháng 12/2026.