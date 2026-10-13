Nhà giáo Ngô Thị Phương: Để năm tháng học trò đọng lại những yêu thương

Trò chuyện với Tạp chí Trẻ em Việt Nam, nhân dịp tham gia chấm thi sơ khảo "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026", nhà giáo Ngô Thị Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ về cách cân bằng giữa yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục với việc giảm áp lực học tập, tôn trọng sự khác biệt của từng học sinh.

Đây cũng là những yếu tố cốt lõi trong hành trình xây dựng trường học hạnh phúc, nơi niềm vui đến trường được vun đắp từ những giờ học tích cực, sự đồng hành của thầy cô và mối liên kết giữa gia đình với nhà trường.

PV: Thưa nhà giáo Ngô Thị Phương, đâu là những yếu tố cốt lõi tạo nên một trường học hạnh phúc ở bậc tiểu học? Trong quá trình công tác, khoảnh khắc nào khiến cô cảm nhận rõ nhất niềm hạnh phúc của học sinh khi đến trường?

Nhà giáo Ngô Thị Phương: Theo tôi, trường học hạnh phúc trước hết phải là nơi mỗi ngày đến trường, học sinh đều cảm thấy an toàn, được yêu thương, tôn trọng và có niềm vui khám phá tri thức. Ở đó, thầy cô hạnh phúc với nghề, học sinh được phát triển theo khả năng riêng, còn phụ huynh yên tâm, tin tưởng gửi gắm con em mình.

Niềm hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất giản dị: nụ cười rạng rỡ, lời chào lễ phép hay hình ảnh một học sinh từng rụt rè nay đã tự tin giơ tay phát biểu, vui vẻ đến lớp mỗi ngày. Với tôi, khoảnh khắc đáng nhớ nhất là vào mỗi buổi sáng, khi đứng ở cổng trường đón học sinh, tôi thấy các con chạy lại gần, vẫy tay chào cô, nở nụ cười tươi với ánh mắt ngây thơ, trong sáng và đầy tin tưởng.

Chính những khoảnh khắc ấy giúp tôi tin rằng những nỗ lực xây dựng trường học hạnh phúc tại trường chúng tôi đang đi đúng hướng. Bởi hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà được hình thành từ sự yêu thương, quan tâm và những việc làm cụ thể mỗi ngày.

PV: Để biến mục tiêu ấy thành thực tế, nhà trường đã triển khai những hoạt động, thay đổi cụ thể nào trong dạy học và ứng xử với học sinh?

Nhà giáo Ngô Thị Phương: Nhà trường hướng tới xây dựng môi trường giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, lấy yêu thương và tôn trọng làm nền tảng. Trong dạy học, chúng tôi khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp, tăng cường hoạt động trải nghiệm, phát huy tính chủ động và tạo cơ hội để mỗi học sinh thể hiện thế mạnh của mình.

Trong giao tiếp, ứng xử, nhà trường đề cao sự lắng nghe, động viên, khích lệ thay vì áp đặt; đồng thời chú trọng giáo dục kỹ năng sống, tinh thần hợp tác và lòng nhân ái thông qua các hoạt động tập thể, ngoại khóa.

Bên cạnh đó, chúng tôi tăng cường phối hợp với phụ huynh trên tinh thần đồng hành, chia sẻ và thống nhất trong giáo dục học sinh. Mục tiêu là để mỗi lớp học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn trở thành không gian nuôi dưỡng niềm vui, sự tự tin và những giá trị tốt đẹp cho các em.

PV: Làm thế nào để nhà trường vừa bảo đảm chất lượng giáo dục, vừa giảm áp lực học tập và tôn trọng sự khác biệt về năng lực, hoàn cảnh, cảm xúc của từng học sinh, thưa cô?

Nhà giáo Ngô Thị Phương: Mỗi em là một cá thể riêng, có tốc độ phát triển, hoàn cảnh, cảm xúc và cách tiếp nhận kiến thức khác nhau. Vì vậy, chúng tôi xác định không thể áp dụng một phương pháp dạy học hay sử dụng một thước đo duy nhất cho tất cả học sinh. Nhà trường khuyến khích giáo viên linh hoạt trong tổ chức dạy học, chú trọng sự tiến bộ của từng em, tăng cường động viên và phối hợp chặt chẽ với gia đình để kịp thời hỗ trợ những trường hợp cần quan tâm.

Điều chúng tôi hướng tới là mỗi học sinh đều có cơ hội tiến bộ, được ghi nhận những nỗ lực của bản thân và không bị bỏ lại phía sau. Chất lượng giáo dục không chỉ thể hiện ở kết quả học tập mà còn phải gắn liền với sự trưởng thành và hạnh phúc của học sinh.

PV: Khi tham gia cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học hạnh phúc 2026”, nhà trường kỳ vọng điều gì? Theo cô, cần làm gì để tinh thần trường học hạnh phúc không dừng lại ở phong trào mà trở thành trải nghiệm thường ngày của mỗi học sinh?

Nhà giáo Ngô Thị Phương: Đây là cuộc thi vô cùng ý nghĩa, vì vậy chúng tôi mong muốn chia sẻ những nỗ lực, việc làm thiết thực, đồng thời học hỏi kinh nghiệm hay từ các đơn vị bạn để tiếp tục hoàn thiện môi trường giáo dục tại Trường Tiểu học Chu Văn An.

Với chúng tôi, giá trị lớn nhất của cuộc thi không nằm ở danh hiệu mà ở cơ hội nhìn lại, lan tỏa và kiên trì thực hiện những điều tốt đẹp. Trường học hạnh phúc không thể được tạo nên chỉ bằng những phong trào nhất thời, mà phải bắt đầu từ từng giờ học, từng lời nói, từng cách ứng xử và sự phối hợp hằng ngày giữa thầy cô, học sinh, phụ huynh.

Điều chúng tôi mong muốn nhất là mỗi học sinh khi rời trường đều mang theo một niềm vui, một điều học được và cảm giác mình luôn được yêu thương, tôn trọng. Đó cũng chính là động lực để các thầy cô giáo không ngừng đổi mới, xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, chất lượng và hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn nhà giáo Ngô Thị Phương về những chia sẻ ý nghĩa!