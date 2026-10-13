Phụ cấp chức vụ cán bộ quản lý giáo dục: Thay đổi cách tiếp cận

Ông Đỗ Hồng Duy trong ngày khai giảng năm học 2026 - 2027.

Điểm đáng chú ý của dự thảo là cách tiếp cận mới trong việc xác định mức phụ cấp chức vụ đối với đội ngũ này.

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ – nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Hướng tới xác định phụ cấp theo vị trí việc làm

Qua nghiên cứu, có thể thấy dự thảo Nghị định không còn gắn mức phụ cấp chức vụ với việc phân loại, xếp hạng cơ sở giáo dục như trước, mà hướng tới xác định phụ cấp theo chức vụ quản lý, vị trí việc làm và loại hình, tính chất hoạt động của từng cơ sở. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu thống nhất chính sách trong bối cảnh hệ thống giáo dục đang có nhiều thay đổi về tổ chức và mạng lưới.

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT, mức phụ cấp chức vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được xác định theo hạng trường. Cụ thể, hiệu trưởng trường THPT hưởng hệ số từ 0,45 đến 0,70, phó hiệu trưởng từ 0,35 đến 0,55; ở cấp THCS, hệ số tương ứng của hiệu trưởng là 0,35-0,55 và phó hiệu trưởng 0,25-0,45. Cách tính này khiến mức phụ cấp phụ thuộc vào kết quả phân loại, xếp hạng của từng cơ sở giáo dục.

Trong khi đó, dự thảo Nghị định đề xuất mức phụ cấp thống nhất đối với cùng chức vụ trong từng loại hình cơ sở giáo dục. Theo đó, hiệu trưởng trường THPT hưởng hệ số 0,70, phó hiệu trưởng 0,55; hiệu trưởng trường THCS 0,55, phó hiệu trưởng 0,45; hiệu trưởng trường tiểu học và mầm non 0,50. Phó hiệu trưởng trường tiểu học hưởng hệ số 0,40 và phó hiệu trưởng trường mầm non 0,35.

Điểm đáng chú ý của cách tiếp cận này là giảm sự phụ thuộc của chính sách phụ cấp vào quy mô và hạng của từng cơ sở giáo dục. Trên thực tế, quy mô trường, số lớp và số học sinh có thể thay đổi qua từng năm. Nếu mức phụ cấp tiếp tục gắn với các tiêu chí này, cơ quan quản lý phải thường xuyên rà soát, xác định lại quy mô và thực hiện các thủ tục phân loại, xếp hạng để làm căn cứ áp dụng chế độ.

Việc chuyển sang xác định phụ cấp theo chức vụ và loại hình cơ sở giáo dục có thể góp phần đơn giản hóa quy trình thực hiện chính sách, giảm khối lượng công việc hành chính cho cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục. Đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, cách tiếp cận này cũng có thể hạn chế những vướng mắc phát sinh từ việc phân loại, xếp hạng theo nhiều nhóm tiêu chí.

Trong bối cảnh các cơ sở giáo dục công lập đang được sắp xếp, tổ chức lại và sáp nhập, việc thống nhất cách xác định phụ cấp cũng có thể góp phần bảo đảm tính ổn định, minh bạch và thuận lợi khi triển khai. Thay vì xác định mức phụ cấp dựa trên hạng của từng cơ sở, chính sách có thể được áp dụng trực tiếp theo chức vụ quản lý, loại hình và tính chất hoạt động của cơ sở giáo dục.

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ.

Bà Tăng Thị Ngọc Mai – nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trà Vinh (cũ), Đại biểu Quốc hội khóa XIV: Thống nhất cách tính phụ cấp chức vụ cán bộ quản lý giáo dục

Việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định thống nhất chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục từ mầm non, phổ thông đến giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đặc thù là cần thiết trong bối cảnh hệ thống giáo dục đang có nhiều thay đổi về mô hình tổ chức. Đáng chú ý, dự thảo cập nhật các quy định liên quan của Luật Nhà giáo 2025, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp; đồng thời bước đầu làm rõ nguyên tắc xác định “chức danh tương đương”, “đơn vị tương đương”.

Theo đó, việc xác định chức danh, đơn vị tương đương dựa trên các căn cứ như cấp quản lý, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc cho phép người đứng đầu cơ sở giáo dục xem xét, quyết định hệ số phụ cấp đối với chức danh, đơn vị tương đương, trong giới hạn không vượt quá mức phụ cấp tương ứng quy định tại Nghị định, có thể tạo thêm sự linh hoạt khi thực hiện. Tuy nhiên, nguyên tắc và căn cứ xác định tương đương cần được quy định rõ, bảo đảm áp dụng thống nhất, minh bạch, tránh cách hiểu khác nhau giữa các cơ sở giáo dục.

Một nội dung khác cần quan tâm là quy định chuyển tiếp. Dự thảo quy định trường hợp cán bộ quản lý được điều động, biệt phái hoặc thay đổi vị trí việc làm theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền mà mức phụ cấp mới thấp hơn thì được bảo lưu mức phụ cấp cũ đến hết thời hạn bổ nhiệm hoặc khi có quyết định bổ nhiệm mới, miễn nhiệm. Nếu mức phụ cấp mới cao hơn, cán bộ quản lý được hưởng mức mới từ tháng tiếp theo thời điểm quyết định có hiệu lực.

Đối với trường hợp thuyên chuyển theo nguyện vọng cá nhân hoặc thay đổi vị trí việc làm theo nguyện vọng, mức phụ cấp cũ được bảo lưu tối đa 6 tháng. Trường hợp cơ sở giáo dục chưa bổ nhiệm hiệu trưởng, giám đốc, người được giao phụ trách hoặc giao quyền được hưởng mức phụ cấp của hiệu trưởng, giám đốc cho đến khi có quyết định thay thế. Theo tôi, các quy định chuyển tiếp này có ý nghĩa trong việc bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý khi thực hiện sắp xếp, điều động và kiện toàn tổ chức.

Bà Tăng Thị Ngọc Mai.

Ông Đỗ Hồng Duy – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Lợi (Quỹ Nhất, Ninh Bình): Bảo đảm ổn định chế độ đối với cán bộ quản lý giáo dục

Theo tôi, việc xây dựng Nghị định thống nhất chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục là cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh mạng lưới trường học đang được sắp xếp, tổ chức lại. Chuyển từ cách xác định phụ cấp gắn với hạng trường sang xác định theo chức vụ quản lý và loại hình cơ sở giáo dục sẽ giúp chính sách rõ ràng, thuận lợi hơn khi thực hiện.

Từ thực tế quản lý nhà trường, quy mô trường, số lớp, số học sinh có thể thay đổi qua từng năm, khiến việc phân loại, xếp hạng và xác định mức phụ cấp theo hạng trường phát sinh thêm thủ tục. Nếu mức phụ cấp được xác định thống nhất theo chức vụ, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và cơ quan quản lý sẽ thuận lợi hơn trong áp dụng chính sách, đồng thời giảm thời gian dành cho thủ tục hành chính.

Cách tiếp cận này cũng góp phần bảo đảm sự ổn định về chế độ đối với đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là trong quá trình sắp xếp, điều động và kiện toàn tổ chức. Quan trọng là chính sách cần được triển khai đồng bộ, minh bạch để cán bộ quản lý yên tâm công tác, tập trung vào quản trị nhà trường và nâng cao chất lượng giáo dục.

Nếu được ban hành, quy định mới không chỉ tạo sự thống nhất về mặt pháp lý mà còn góp phần giảm các thủ tục trong quá trình xác định, điều chỉnh mức phụ cấp. Qua đó, cơ quan quản lý địa phương và cơ sở giáo dục có thể tiết kiệm thời gian, nguồn lực cho công tác hành chính, đồng thời hạn chế những vướng mắc, phản ánh, kiến nghị phát sinh từ việc phân loại, xếp hạng cơ sở giáo dục. - PGS.TS Trần Xuân Nhĩ.