Bộ GD&ĐT đề xuất điều chỉnh chính sách giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật

Cô giáo và học sinh của Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An (TP Hà Nội). Ảnh: Uông Ngọc

Theo dự thảo, UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp phát hiện, can thiệp sớm người khuyết tật; xây dựng kế hoạch giáo dục hòa nhập, vận động và tạo điều kiện để người khuyết tật được đến trường.

Dự thảo cũng đề cập việc bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện và thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu chăm sóc, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập; đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nhân viên.

Dự thảo điều chỉnh nhiệm vụ của các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, bổ sung nội dung tư vấn tâm lý, sức khỏe, giáo dục, hướng nghiệp và dạy kỹ năng nghề; định hướng chương trình giáo dục phù hợp hơn với khả năng, nhu cầu của từng học sinh.

Về chính sách hỗ trợ, dự thảo tiếp tục quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định hiện hành. Việc xét lên lớp, xác nhận hoàn thành chương trình giáo dục căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện và kế hoạch giáo dục cá nhân.

Những điều chỉnh này hướng tới tăng cường trách nhiệm quản lý, phối hợp giữa các cấp, ngành, góp phần bảo đảm cơ hội học tập và phát triển cho trẻ em khuyết tật./.