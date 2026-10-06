Từ cải cách thủ tục hành chính...

“Chuyển động” từ các sở, ngành, địa phương

Thực tiễn cho thấy, CCHC không chỉ dừng ở việc sắp xếp tổ chức, mà cốt lõi là đổi mới cách làm, chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”. Trong đó, cải cách TTHC là lĩnh vực phản ánh rõ nhất mối quan hệ giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Đây cũng là yếu tố góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo động lực cho đổi mới, sáng tạo.

Ghi nhận tại xã Đồng Lê, việc đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả công việc được xã đặc biệt chú trọng. Trong đó, xã đã tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã. Khu vực tiếp nhận và trả kết quả được bố trí thuận tiện, trang bị đầy đủ máy tính, máy in, máy quét cùng hệ thống phần mềm một cửa điện tử kết nối đồng bộ với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và hệ thống giải quyết TTHC của tỉnh.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, xã Đồng Lê đã tiếp nhận và giải quyết gần 6.000 hồ sơ, tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt trên 82% - Ảnh: Q.V

Trong giải quyết TTHC, từ ngày 1/7/2025 đến nay, xã đã tiếp nhận và giải quyết gần 6.000 hồ sơ. Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt trên 82%, tỉ lệ số hóa hồ sơ đầu vào đạt 100%, tỉ lệ thanh toán trực tuyến đạt trên 93%, tỉ lệ làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai đạt 73%... Các thủ tục được niêm yết công khai tại Trung tâm PVHCC và trên trang thông tin điện tử của xã, giúp người dân dễ dàng tra cứu, thực hiện.

Mặt khác, xã thường xuyên phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hướng dẫn người dân tiếp cận nền tảng số, hỗ trợ tạo tài khoản dịch vụ công, thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán điện tử. Qua đó, từng bước thay đổi thói quen thực hiện TTHC theo phương thức truyền thống, giúp người dân tiếp cận nhanh hơn với các tiện ích số.

“Xã đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, tăng cường chuyển đổi số (CĐS) trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng CĐS của cán bộ, công chức, của bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận thôn, bảo đảm thông suốt, nhanh chóng, hiệu quả; đồng thời, tích cực xây dựng dữ liệu số theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh; gắn CCHC với CĐS.

Đặc biệt, xã sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS; trước mắt là cấp máy tính cho 100% thôn sau sắp xếp; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ thôn thành thạo các kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, các ứng dụng, các nền tảng số để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Lê Bùi Thanh Chuyên cho biết.

Không chỉ tại các địa phương, công tác cải cách TTHC tại sở, ban, ngành cấp tỉnh tiếp tục ghi nhận những bước chuyển mạnh mẽ khi lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân làm thước đo hiệu quả công việc. Như tại Sở Công thương, trong 9 tháng của năm 2026, sở đã tích cực triển khai các kế hoạch về CCHC, kiểm soát TTHC; tham mưu UBND tỉnh ban hành 23 quyết định công bố TTHC, 14 quyết định công bố quy trình giải quyết TTHC, dịch vụ công trực tuyến và 8 quyết định ủy quyền trong giải quyết TTHC.

Đơn vị cũng đã rà soát, hoàn thiện quy trình nội bộ, bảo đảm cập nhật, công khai đầy đủ theo quy định; tiếp nhận 300 hồ sơ, giải quyết 283 hồ sơ đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn, 17 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết; 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận trực tuyến. Công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC, phân bổ thời gian trong quy trình, thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính, cắt giảm thủ tục dựa trên dữ liệu và nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử được tập trung thực hiện.

Đồng thời, sở thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại các phòng, đơn vị; tiếp tục triển khai cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tham gia một số khâu trong hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả...

Đồng bộ các giải pháp

Bám sát Kế hoạch số 3300/KH-UBND của UBND tỉnh về CCHC năm 2026, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về CĐS gắn với CCHC giai đoạn 2026-2030, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh xác định công tác CCHC là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Trong đó, tập trung rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa TTHC, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS), UBND tỉnh đã ban hành phương án cắt giảm thời gian giải quyết đối với 53 TTHC với tỉ lệ cắt giảm trung bình lên đến 30%, giúp tiết kiệm từ 20%-35% chi phí tuân thủ cho tổ chức và cá nhân.

Toàn tỉnh cũng ban hành 102 quyết định công bố 948 TTHC, trong đó ban hành mới 165 thủ tục, sửa đổi, bổ sung 533 thủ tục và bãi bỏ 250 thủ tục không còn phù hợp. Để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn bộ 2.079 TTHC thuộc cấp tỉnh và cấp xã đã được chuẩn hóa theo quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Việc triển khai cơ chế “luồng xanh” được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án - Ảnh: Q.V

Tỉnh cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đơn giản hóa quy trình, minh bạch hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Quý III/2026, toàn tỉnh đã giải quyết 68.673 hồ sơ TTHC. Trong số 71.374 hồ sơ mới tiếp nhận, có 65.828 hồ sơ nộp trực tuyến, chiếm 92,23%.

Tại Trung tâm PVHCC tỉnh, tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt tới 98,73%, riêng lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp mới đạt tỉ lệ xử lý trực tuyến 100%. Các xã, phường cũng duy trì tỉ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn đạt 98,06%.

Việc nhân rộng Đề án giao bưu chính công ích tiếp nhận, số hóa và trả kết quả TTHC sang giai đoạn 3 tại các đơn vị cấp tỉnh và 18 xã, phường tiếp tục mang lại sự thuận tiện tối đa cho người dân, đồng thời giảm tải đáng kể áp lực công việc cho bộ phận một cửa.

Một hướng cải cách quan trọng khác được tỉnh tập trung thực hiện là hạn chế yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại những giấy tờ, thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc được tích hợp trên ứng dụng VNeID. Việc khai thác dữ liệu sẵn có giúp giảm thủ tục kê khai, nộp lại hồ sơ; đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh, để tạo ra sự tăng trưởng đột phá mạnh mẽ trong quý IV/2026, đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tinh thần là phải phát huy mạnh mẽ hơn, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, nhất là việc cá thể hóa trách nhiệm của từng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và từng cán bộ, công chức. Để thúc đẩy giải quyết công việc, tỉnh sẽ triển khai cơ chế “luồng xanh 24 giờ” và “luồng xanh 60%”, trong đó cơ chế luồng xanh giảm 60% thời gian xử lý TTHC. Các thủ tục pháp lý được ưu tiên giải quyết vẫn phải tuân thủ quy định pháp luật. Mục tiêu là tạo ra niềm tin cho người dân, doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực đầu tư, tỉnh Quảng Trị đã bắt đầu triển khai cơ chế “luồng xanh” nhằm tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, phấn đấu cắt giảm khoảng 60% thời gian đối với những thủ tục, quy trình có thể rút ngắn. Đối với các thủ tục trước đây phải thực hiện tuần tự, tỉnh xem xét triển khai song song các khâu khi đủ điều kiện, thay vì chờ hoàn thành khâu này mới chuyển sang khâu khác.

Nhằm tạo động lực bứt phá cho phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030, ngày 29/9/2026, UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 258/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC, góp phần thúc đẩy tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030.

Điểm nhấn là đổi mới thực chất, toàn diện phương thức chỉ đạo, điều hành. Tỉnh kiên quyết chuyển từ tư duy “kiểm soát thủ tục” sang “kiểm soát chi phí tuân thủ”, từ “kiểm soát hồ sơ” sang “kiểm soát dựa trên dữ liệu”, đồng thời thay thế phương thức quản lý nặng về “tiền kiểm” bằng “phục vụ và hậu kiểm” trên cơ sở đánh giá mức độ rủi ro cùng ý thức tuân thủ pháp luật.

Đến năm 2027, phấn đấu 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% kết quả giải quyết TTHC được số hóa, tái sử dụng dữ liệu; 100% TTHC nội bộ đủ điều kiện được thực hiện trên môi trường điện tử.

Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu 100% dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính tại các Trung tâm PVHCC; 100% dịch vụ công được cung cấp chủ động khi đủ điều kiện về dữ liệu, hạ tầng số. Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết TTHC (SIPAS) phấn đấu đạt tối thiểu 95%.