50,36 tỉ USD vốn ngoại đổ vào Việt Nam, tiền chảy vào đâu?

9 tháng đầu năm 2026, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỉ USD

50,36 tỉ USD vốn ngoại và cú tăng 76,4%

Dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đang tăng tốc mạnh trong năm 2026. Trong 9 tháng, tổng vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỉ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số này, 3.108 dự án mới thu hút 29,24 tỉ USD; 948 dự án đang hoạt động đăng ký điều chỉnh tăng thêm 14,15 tỉ USD; còn góp vốn, mua cổ phần đạt 6,97 tỉ USD.

Không chỉ tăng trên giấy tờ, dòng tiền thực tế đi vào nền kinh tế cũng đạt mức đáng chú ý. Vốn FDI thực hiện 9 tháng đạt 21,07 tỉ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong 5 năm qua.

Điểm đáng chú ý nằm ở cơ cấu dòng vốn. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực hút vốn lớn nhất với 17,4 tỉ USD vốn thực hiện, cho thấy dòng tiền ngoại vẫn tập trung mạnh vào khu vực sản xuất.

Singapore dẫn đầu, dòng tiền ngoại đang chảy vào đâu?

Trong nhóm vốn FDI đăng ký cấp mới, Singapore dẫn đầu với 9,26 tỉ USD, chiếm 31,7% tổng vốn. Hàn Quốc đứng sau với 5,7 tỉ USD, tiếp đến là Luxembourg với 4,99 tỉ USD và Hồng Kông (Trung Quốc) với 3,01 tỉ USD.

Nếu tính cả vốn đăng ký cấp mới và vốn đăng ký điều chỉnh, công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút 21,82 tỉ USD, chiếm 50,3% tổng vốn. Bất động sản đứng thứ hai với 6,94 tỉ USD, chiếm 16%.

Ở dòng vốn thực tế đi vào nền kinh tế, FDI thực hiện đạt 21,07 tỉ USD trong 9 tháng, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 17,4 tỉ USD, chiếm 82,6% tổng vốn thực hiện.

Như vậy, phía sau con số 50,36 tỉ USD vốn FDI đăng ký là một xu hướng đáng chú ý: sản xuất tiếp tục là khu vực hút vốn ngoại chủ lực, đồng thời dòng vốn thực hiện cũng đang tăng lên mức cao nhất trong cùng kỳ 5 năm qua.

MẠNH LÊ