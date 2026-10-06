Đà Nẵng quán triệt tinh thần '6 rõ' cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Theo báo cáo của UBND TP. Đà Nẵng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm 2026 ước tăng 10,31%, đứng thứ 9/34 địa phương và thứ 3 trong các thành phố trực thuộc Trung ương. Quy mô GRDP theo giá hiện hành 9 tháng năm 2026 ước đạt 264,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 10,55%, đóng góp hơn một nửa mức tăng GRDP của thành phố; công nghiệp - xây dựng tăng 11,43%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,42%.

Cảng Liên Chiểu gắn với Khu thương mại tự do Đà Nẵng đang được đẩy nhanh tốc độ hoàn thành

Hoạt động du lịch, thương mại tiếp tục tăng trưởng. Tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 15,86 triệu lượt, tăng 26,4% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành đạt 56.973 tỷ đồng, tăng 25,42%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 126.607 tỷ đồng, tăng 23,2%; kim ngạch xuất khẩu đạt 3,819 tỷ USD, tăng 12%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,02%.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành 9 tháng đầu năm ước đạt 88.000 tỷ đồng, tăng 42,25%. Thu ngân sách nhà nước ước đến ngày 20/9 đạt hơn 68.375 tỷ đồng, bằng 103% dự toán HĐND thành phố giao. Đến ngày 28/9, tổng giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, bao gồm vốn ủy thác, đạt hơn 12.485 tỷ đồng, bằng 72,62% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 67,61% kế hoạch vốn UBND thành phố giao.

Hoạt động du lịch, thương mại tiếp tục tăng trưởng.

Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP 9 tháng chưa đạt kịch bản 10,55%. Tiến độ một số dự án còn vướng điều chỉnh quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai và đấu nối hạ tầng. Quỹ đất sạch, hạ tầng khu, cụm công nghiệp còn hạn chế; sản xuất chịu sức ép về chi phí đầu vào, logistics và thị trường xuất khẩu.

Năm 2026, Đà Nẵng phấn đấu tăng trưởng đạt hơn 11%, trong đó quý IV phải đạt từ 12,8 đến 13,6%. Nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tập trung khu vực dịch vụ; làm việc với các doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng thấp như cung cấp quản lý xử lý nước thải, phân phối điện, cao su, khai khoáng, sản xuất đồ uống, hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo nguồn nguyên liệu, đơn hàng, khả năng tiếp cận vốn, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

Ngoài ra, thành phố tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng cụm công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công; đẩy nhanh các động lực tăng trưởng mới, đặc biệt là Khu thương mại tự do. Thành phố cũng tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đất đai, đầu tư tài chính, khai thác nhà công sản. Đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ về giáo dục an sinh xã hội, y tế, bảo đảm an sinh xã hội; chủ động phòng, chống thiên tai, rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng; giữ vững quốc phòng, an ninh…

Tại buổi làm việc mới đây với đại diện các sở, ngành, địa phương bàn giải pháp thực hiện các mục tiêu tăng trưởng trong năm, đặc biệt là các nhiệm vụ cần tập trung trong những tháng cuối năm 2026, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng có nhiều điểm sáng tích cực, đạt nhiều kết quả vượt trội. Tuy nhiên, nhiệm vụ những tháng cuối năm, vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tập trung xử lý, đặc biệt là khi thành phố sắp bước vào mùa mưa bão.Thành phố vẫn kiên định mục tiêu đạt tăng trưởng hơn 11%.

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Yêu cầu thời gian đến, cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm tra, giám sát; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện phục hồi, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các Phó Chủ tịch UBND thành phố được giao theo dõi, đôn đốc từng nhiệm vụ cụ thể. Các sở, ngành tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển; đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, tăng cường trao đổi thông tin, tạo sự đồng thuận; tập trung nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh thời gian đến cuối năm không còn nhiều, cần tăng cường giao ban hằng tuần, đánh giá sự chuyển biến công việc theo từng tuần, quán triệt nghiêm tinh thần “6 rõ”, quyết liệt hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.