Giá cà phê hôm nay 6/10: Giá cà phê thế giới tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay ngày 6/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng nhẹ trong tuần qua, hiện ở quanh mốc 94.000 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hiện ở mức 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng hiện ở mức 93.400 - 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai hiện ở mức 94.000 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức Zgiá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 6/10/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng loạt tăng trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 59 USD/tấn so với hôm qua, hiện ở mức 3.528 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 64 USD/tấn, đạt 3.512 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2027 trên sàn giao dịch New York tăng 3,80 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 284,30 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5/2027 tăng 3,10 US cent/pound, đạt 280,90 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch gần đây, với Arabica lên mức cao nhất trong khoảng 3,5 tuần, trong khi Robusta đạt mức cao nhất trong 6 tuần. Đà tăng được hỗ trợ chủ yếu bởi đồng real Brazil mạnh lên, qua đó làm giảm động lực bán cà phê của nông dân tại quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới.

Đồng real Brazil tăng gần 5% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, lên mức cao nhất trong khoảng 4,5 tháng so với USD. Đồng real tăng giá thường tạo áp lực làm chậm hoạt động bán cà phê của nông dân Brazil. Khi đồng nội tệ mạnh lên, doanh thu quy đổi sang real từ hoạt động xuất khẩu giảm, khiến người trồng có xu hướng trì hoãn bán hàng. Yếu tố này góp phần hạn chế nguồn cung cà phê đưa ra thị trường trong ngắn hạn, qua đó hỗ trợ giá.

Bên cạnh yếu tố tỷ giá, thị trường Robusta còn được hỗ trợ bởi khả năng các quỹ đầu tư gia tăng hoạt động mua bù vị thế bán khống. Theo Báo cáo cam kết của thương nhân (COT), trong tuần kết thúc ngày 29/9, các quỹ đã tăng thêm 2.658 hợp đồng bán khống cà phê Robusta kỳ hạn, đưa tổng vị thế bán ròng lên 3.959 hợp đồng, mức cao nhất trong 13 tháng.

Việc các quỹ duy trì vị thế bán khống lớn khiến thị trường Robusta có khả năng xuất hiện hoạt động mua bù khi giá tăng, qua đó tạo thêm lực đẩy cho đà tăng. Nếu giá tiếp tục đi lên và các yếu tố cơ bản không xấu đi đáng kể, hoạt động này có thể góp phần khuếch đại biến động giá trong ngắn hạn.

Đối với Arabica, thị trường tiếp tục quan tâm đến diễn biến thời tiết tại Brazil. Lượng mưa lớn liên quan đến hiện tượng El Niño đang làm gia tăng lo ngại về chất lượng cà phê tại một số vùng sản xuất. Trong khi đó, thị trường cũng theo dõi nguy cơ thời tiết chuyển sang khô hạn trong giai đoạn tới, bởi sự thay đổi bất lợi về lượng mưa có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cây cà phê và triển vọng sản lượng.

Nhìn chung, giá cà phê thế giới đang nhận được sự hỗ trợ đồng thời từ yếu tố tiền tệ, vị thế đầu cơ và thời tiết tại Brazil. Trong ngắn hạn, diễn biến của đồng real cùng hoạt động mua bù vị thế bán khống có thể tiếp tục tạo lực nâng cho giá. Tuy nhiên, thị trường vẫn sẽ phản ứng mạnh với các thông tin mới về thời tiết và triển vọng nguồn cung tại Brazil.