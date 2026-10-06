Khoảng lặng của Chứng khoán LPS

Cổ phiếu LPS của CTCP Chứng khoán LPS đang trải qua những tuần giao dịch không mấy thuận lợi sau khi gia nhập sàn HoSE. Phiên 6/10, mã tiếp tục mở cửa trong sắc đỏ, giảm hơn 3% tại thời điểm đóng cửa phiên sáng, về giá 17.400 đồng/cp.

Hơn 1,4 tỷ cổ phiếu LPS mới chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 18/8/2026 với giá tham chiếu 30.000 đồng/cp, bằng giá IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng). Phiên đầu tiên, mã tăng hơn 6% lên giá 31.800 đồng/cp, tương ứng vốn hóa doanh nghiệp đạt khoảng 44.800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, niềm vui của cổ đông LPS không kéo dài lâu. Ngay từ những phiên tiếp theo, cổ phiếu LPS bắt đầu bước vào nhịp điều chỉnh. Ngày 20/8, LPS giảm 3,14% xuống 30.800 đồng/cp; ngày 21/8 tiếp tục mất 3,9%, còn 29.600 đồng/cổ phiếu. Đến phiên 24/8, mã giảm hết biên độ xuống 27.550 đồng/cổ phiếu.

Áp lực bán tiếp tục kéo dài sang tháng 9 với một phiên giảm sàn và nhiều phiên giảm 3-4%. Mã đóng cửa tháng ở giá 18.650 đồng/cp. Sang tháng 10, dấu hiệu hồi phục vẫn chưa xuất hiện. So với giá IPO, thị giá hiện tại của LPS thấp hơn 40%. Vốn hóa doanh nghiệp theo đó “bốc hơi” hơn 20.000 tỷ đồng, về còn hơn 24.700 tỷ đồng.

Đà giảm của LPS chịu ảnh hưởng một phần bởi xu hướng thị trường chung, khi mã chào sàn đúng dịp VN-Index điều chỉnh, thanh khoản thấp. Hầu hết các cổ phiếu đều giảm giá, trong đó nhóm chứng khoán chịu áp lực bán mạnh. Nhiều mã cũng giảm 15-25% so với hồi tháng 8/2026, như VIX, SHS, VCI, VND, MBS…

Cổ phiếu LPS giảm liên tục từ khi chào sàn đến nay.

Gia đình Bầu Thụy mất hơn 5.000 tỷ đồng

LPS chính thức trở thành công ty đại chúng sau khi hoàn tất đợt IPO vào tháng 6/2026. Công ty chào bán gần 141,87 triệu cổ phiếu với giá 30.000 đồng/cp, qua đó thu về hơn 4.250 tỷ đồng, đồng thời tăng vốn điều lệ từ 12.668 tỷ đồng lên 14.086 tỷ đồng - đứng thứ 7 trong Top 10 công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Theo báo báo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026, gia đình doanh nhân Nguyễn Đức Thuỵ (thường gọi là Bầu Thuỵ) - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Ngân hàng Sacombank, sở hữu lượng cổ phần lớn tại LPS.

Ông Nguyễn Xuân Thái - thành viên HĐQT LPS và là con trai của ông Thuỵ, sở hữu hơn 190 triệu cổ phiếu, tương ứng 13,49% vốn điều lệ công ty. Con gái ông Thuỵ - bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, cùng sở hữu hơn 190 triệu cổ phiếu, tương ứng 13,49% vốn điều lệ LPS. Cá nhân Bầu Thuỵ sở hữu hơn 62,7 triệu cổ phiếu LPS, tương ứng 4,45% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Như vậy tổng cộng, các thành viên trong gia đình ông Nguyễn Đức Thuỵ sở hữu hơn 440 triệu cổ phiếu LPS, tương ứng 31,43% vốn điều lệ công ty. Khối tài sản chứng khoán này có trị giá hơn 13.200 tỷ đồng khi cổ phiếu LPS chào sàn, và hiện còn gần 7.800 tỷ đồng, tức “bốc hơi” hơn 5.000 tỷ đồng.

Liên tục mở rộng đầu tư

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm 2026, LPS lãi trước thuế hơn 718 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm ngoái (YoY) và thực hiện 42% kế hoạch lãi 1.700 tỷ đồng cả năm; lãi sau thuế gần 575 tỷ đồng, gấp 2,3 lần.

Tính đến cuối quý 2/2026, tổng tài sản LPS đạt hơn 38.000 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là danh mục tự doanh với hơn 17.260 tỷ đồng, tăng 52% sau 6 tháng, khi công ty tăng đầu tư trái phiếu chưa niêm yết, chứng chỉ tiền gửi và cổ phiếu niêm yết. Dư nợ cho vay cũng tăng 30% so với đầu năm, đạt gần 13.738 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoản mục có quy mô lớn khác là tiền gửi kỳ hạn dưới một năm, ghi nhận hơn 5.111 tỷ đồng, giảm 19% so với đầu năm.

Gần đây, công ty chứng khoán liên tục có động thái mở rộng kinh doanh. Ngày 30/9 vừa qua, HĐQT LPS thông qua giao dịch với CTCP Bảo hiểm Nhân thọ Sacom (Sacom Life), gồm đầu tư cổ phiếu và nhận chuyển nhượng quyền mua trái phiếu chuyển đổi từ Sacom Life, với tổng giá trị tối đa 122,94 tỷ đồng. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và dự kiến hoàn tất trước ngày 6/10/2026.

Đến ngày 2/10, HĐQT LPS tiếp tục thông qua giao dịch với CTCP Sàn giao dịch mã hóa Sacom. Theo đó, LPS sẽ mua cổ phần phát hành thêm để tăng vốn điều lệ của CTCP Sàn giao dịch mã hóa Sacom, song chi tiết giao dịch chưa được công bố.