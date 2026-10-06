Giá vàng hôm nay (chiều 6-10): Quay đầu giảm

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng chiều nay giảm ở một số thương hiệu.

Vàng miếng SJC, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giao dịch ở mức 139,9 - 142,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng miếng DOJI giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng miếng Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 140 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá ở chiều bán ra so với phiên chốt hôm qua.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn chiều nay cũng giảm ở hầu hết các thương hiệu. Riêng, vàng nhẫn DOJI đi ngang ở cả hai chiều.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở mức 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 138,1 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 139,9 - 142,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng lúc 13 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) niêm yết quanh ngưỡng 4.134,4 USD/ounce.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, nhận định giá vàng có thể giảm trong ngắn hạn trước khi lực mua thực sự trở lại. Theo ông, nguyên nhân chủ yếu là đồng USD đang tăng giá trong khi lợi suất trái phiếu ở mức cao.

Chỉ số USD tăng trong phiên, khiến các kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn ở gần mức cao nhất trong khoảng 20 năm.

Kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách trong tháng này giảm xuống sau khi số việc làm tại Mỹ tăng chậm hơn dự kiến trong tháng 9, trong khi số liệu về việc làm khu vực phi nông nghiệp của hai tháng trước đó cũng được điều chỉnh giảm.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 là 22%, giảm mạnh so với khoảng 70% một tuần trước. Tuy nhiên, giới giao dịch vẫn dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 lên tới 84%.

Lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng, một tài sản không sinh lời. Tuy nhiên, vàng cũng được xem là một công cụ phòng ngừa lạm phát.

Các nhà đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), dự kiến được công bố vào cuối tuần này. Biên bản có thể cung cấp thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ của Fed, sau khi ngân hàng Trung ương Mỹ tăng lãi suất vào tháng trước, lần đầu tiên trong 3 năm.

Công ty tư vấn kim loại quý Metals Focus dự báo giá vàng sẽ lập các mức cao kỷ lục mới trong năm 2027, khi các nhà đầu tư tìm kiếm những tài sản thay thế cho các tài sản truyền thống được định giá bằng USD. Công ty này dự báo giá vàng trung bình trong năm tới sẽ đạt 5.330 USD/ounce.