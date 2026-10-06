Đồng Nai quyết đạt mục tiêu thu ngân sách 150.000 tỷ đồng

Tập trung cao độ cho giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn; triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 150.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp dệt may đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Đây là những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Đảng ủy UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu thực hiện quyết liệt trong 3 tháng cuối năm để đạt tăng trưởng cả năm trên hai con số.

Thành ủy thành phố Đồng Nai cho biết: Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý III/2026 trên địa bàn thành phố 10,21%, lũy kế 9 tháng năm 2026 đạt 10,01%, xếp thứ 12/34 tỉnh, thành cả nước. Trong đó, nhờ kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nên ngành công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu của thành phố.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) duy trì đà tăng trưởng cao trên cả 4 nhóm ngành công nghiệp cấp 1, phản ánh năng lực thích ứng của doanh nghiệp và hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 27,5 tỷ USD (tăng 7% so cùng kỳ, đạt 67,89% kế hoạch năm); kim ngạch nhập khẩu đạt 19,21 tỷ USD (tăng 6% so cùng kỳ, đạt 68,31% kế hoạch năm); xuất siêu 8,34 tỷ USD.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng năm 2026 đạt 79.894 tỷ đồng, đạt 80% dự toán Thủ tướng Chính phủ và HĐND thành phố giao; đồng thời đạt 53,3% chỉ tiêu phấn đấu (địa phương phấn đấu thu 150.000 tỷ đồng). Trong số đó, thu nội địa đạt 60.285 tỷ đồng (78,4% dự toán, 48,6% chỉ tiêu phấn đấu); thu xuất nhập khẩu đạt 19.609 tỷ đồng (83,4% dự toán, 75,4% chỉ tiêu phấn đấu).

Đới với giải ngân vốn đầu tư công, năm 2026 kế hoạch vốn của Đồng Nai là 27.162 tỷ đồng; tính đến ngày 30/9/2026 đã giải ngân 18.651,208 tỷ đồng đạt 68,67% tổng kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 71,88% kế hoạch sau khi tiết kiệm 5% về Trung ương.

Thành ủy Đồng Nai cho rằng: Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, gắn sử dụng vốn đầu tư công với việc hạch toán kinh tế - xã hội; thường xuyên duy trì họp tổ chỉ đạo các công trình trọng điểm, kiểm tra thực tế, xử lý trực tiếp vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu. Nhờ đó, việc giải ngân có chuyển biến tích cực, hàng loạt công trình hạ tầng giao thông kết nối vùng được khởi công, động thổ, thông xe kỹ thuật, tạo bước đột phá về hạ tầng kỹ thuật.

Đặc biệt, 9 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút vốn đầu tư trong nước đạt khoảng 865.000 tỷ đồng, ghi nhận sự bứt phá, vượt xa kế hoạch năm đề ra (kế hoạch 160.000 tỷ đồng); thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 2,5 tỷ USD, giữ vững đà tăng trưởng tích cực.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên Thành ủy Đồng Nai nhìn nhận tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt 10,01%, so với mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Cụ thể, kết quả 9 tháng còn thấp hơn kịch bản 0,41 điểm phần trăm, trong đó cả ba khu vực kinh tế đều chưa đạt kịch bản 11% và còn khoảng 11/20 ngành kinh tế cấp I không đạt mục tiêu theo kịch bản.

Tỷ lệ giải ngân năm 2026 mới đạt hơn 71,88% kế hoạch vốn thành phố giao; hoạt động xuất nhập khẩu còn gặp nhiều khó khăn do đơn hàng xuất khẩu bổ sung hạn chế, sức mua tại các thị trường truyền thống suy giảm.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 27,55 tỷ USD, tuy nhiên để hoàn thành mục tiêu 40,58 tỷ USD, trong 3 tháng cuối năm xuất khẩu của thành phố cần đạt khoảng 13 tỷ USD, tương đương bình quân trên 4 tỷ USD/tháng, tạo áp lực lớn trong những tháng cuối năm.

Cùng đó, cơ sở hạ tầng giao thông kết nối xung quanh khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các trục quốc lộ huyết mạch và tuyến đường kết nối các khu công nghiệp, khu đô thị chưa bảo đảm tính đồng bộ, thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải cục bộ…

Để đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026, Đảng ủy UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu rà soát tiến độ từng chỉ tiêu, xác định nhiệm vụ chậm, khâu còn vướng và trách nhiệm giải quyết. Ưu tiên nguồn lực cho những nhiệm vụ có khả năng tạo chuyển biến trong quý, đồng thời chuẩn bị điều kiện hoàn thành mục tiêu năm.

Tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ triển khai Luật Phát triển đô thị. Tập trung hoàn thiện quy hoạch, đề án và cơ chế phát triển thành phố; đẩy nhanh việc chuẩn bị Đề án thành lập Khu kinh tế đặc biệt Long Thành theo đúng trình tự, thẩm quyền, bảo đảm thống nhất giữa định hướng phát triển dài hạn với kế hoạch đầu tư, sử dụng đất, phát triển hạ tầng và chuẩn bị nguồn nhân lực.

Tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, mở rộng thị trường, bổ sung đơn hàng và nâng cao năng lực xuất khẩu; theo dõi sát tình hình từng ngành, các doanh nghiệp và dự án có đóng góp lớn để kịp thời tháo gỡ khó khăn về thủ tục, vốn, lao động, nguyên liệu và logistics; nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, gắn vốn đăng ký với tiến độ triển khai, vốn thực hiện và năng lực sản xuất mới; tiếp tục xử lý các dự án tồn đọng; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các công trình trọng điểm.

Theo Đảng ủy UBND thành phố Đồng Nai, 3 tháng cuối năm, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt 6 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “500 ngày đêm” gắn với trách nhiệm người đứng đầu; tập trung giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án trọng điểm; hoàn thành quy hoạch chiến lược…

Cùng đó, tiếp tục cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng đến từng ngành, lĩnh vục và từng nguồn tăng trưởng; xác định rõ những nhiệm vụ có khả năng tạo tang trưởng trong những tháng cuối năm; triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 150.000 tỷ đồng.

Giữ vững động lực tăng trưởng của ngành công nghiệp, đồng thời tạo thêm năng lực sản xuất mới; tiếp tục hỗ trơ doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất, tháo gỡ khó khăn về thủ tục, đất đai, đầu tư và thị trường; ưu tiên các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, các dự án có quy mô lớn và khả năng đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng.