Bộ Tài chính: Không để cắt thủ tục ở văn bản này nhưng phát sinh điều kiện ở văn bản khác

Bộ Tài chính đã công bố 10 thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ thay thế bằng dữ liệu. Ảnh: Đức Thanh.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2735/QĐ-BTC về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Kế hoạch, Bộ Tài chính xác định trọng tâm là cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; chuyển phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở quản trị rủi ro; tăng cường kiểm soát thực thi dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Một trong những yêu cầu được Bộ Tài chính đặt ra là bảo đảm không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không cần thiết so với kết quả phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã được Chính phủ thực hiện.

Đến năm 2027, 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và tái sử dụng dữ liệu, đồng thời bảo đảm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Đáng chú ý, theo Bộ Tài chính, người dân, doanh nghiệp sẽ không phải cung cấp lại những thành phần hồ sơ mà thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ quản công bố, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có yêu cầu khác.

Cùng thời hạn, 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước đủ điều kiện được thực hiện trên môi trường điện tử; 100% chế độ báo cáo của doanh nghiệp đủ điều kiện được thực hiện điện tử.

Đến năm 2030, 100% thủ tục hành chính thuộc danh mục dịch vụ công thiết yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ được tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công; 100% dịch vụ công được cung cấp chủ động khi bảo đảm điều kiện về dữ liệu và hạ tầng số.

Bộ Tài chính đặt mục tiêu chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của Bộ trong giải quyết TTHC đạt tối thiểu 95%; 100% phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả đúng thời hạn.

Để thực hiện các mục tiêu này, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng dựa trên dữ liệu và quản lý theo vòng đời sự kiện của người dân, doanh nghiệp; số hóa, kiểm soát thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường điện tử, tăng cường tái sử dụng dữ liệu và quản trị dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.

Các đơn vị được giao chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chỉ ban hành khi thật sự cần thiết, hợp pháp, hợp lý, chi phí tuân thủ thấp hơn lợi ích quản lý mang lại và không có giải pháp nào tối ưu hơn; kiên quyết không để tình trạng thủ tục hành chính cắt giảm ở văn bản này nhưng phát sinh điều kiện, giấy phép, yêu cầu mới ở văn bản khác.

Cùng với đó, Bộ sẽ rà soát, thực hiện phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với quy định; bố trí nguồn lực để các thủ tục đã được phân quyền, phân cấp cho địa phương được giải quyết thông suốt, không gián đoạn, chậm trễ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng phát sinh thành phần hồ sơ, yêu cầu hoặc quy trình giải quyết ngoài quy định.