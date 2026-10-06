Nâng cao nhận thức và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người khuyết tật

Phát biểu tại hội nghị, Thạc sĩ Nguyễn Mai Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện phương châm "Thúc đẩy quyền tham gia của người khuyết tật – Kiến tạo đột phá phát triển" và "Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng", Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội hướng mạnh về cơ sở, bảo đảm cung cấp các dịch vụ pháp lý kịp thời, dễ tiếp cận và hoàn toàn miễn phí cho các đối tượng yếu thế.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Phương

Theo Thạc sĩ Nguyễn Mai Anh, người khuyết tật không chỉ là đối tượng cần được giúp đỡ, mà còn là chủ thể có quyền, có tiếng nói và có đóng góp quan trọng cho xã hội. Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội cam kết sẽ luôn đồng hành cùng người khuyết tật xã Hương Sơn, để mỗi người khuyết tật nơi đây đều biết pháp luật, hiểu quyền của mình và được pháp luật bảo vệ.

Thạc sĩ Nguyễn Mai Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Phương

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên pháp luật, luật sư Nguyễn Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã tuyên truyền, chia sẻ với 120 người là người nghèo, người cận nghèo, người khuyết tật, yếu thế trên địa bàn xã Hương Sơn về các chính sách về người khuyết tật, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai, pháp luật về thừa kế, chống phân biệt đối xử,....

Luật sư Nguyễn Quốc Tuấn, báo cáo viên tại hội nghị. Ảnh: Công Phương

Cụ thể, theo Luật Người khuyết tật và Nghị định 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ áp dụng tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ ngày 5-10-2026 lên 540.000 đồng/người/tháng. Nhờ đó, mức trợ cấp xã hội hàng tháng dành cho người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng cũng được điều chỉnh tăng tương ứng.

Luật sư Nguyễn Quốc Tuấn cũng chia sẻ với đại biểu về Luật Trợ giúp pháp lý sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1-1-2027) sẽ mở rộng diện người khuyết tật được trợ giúp pháp lý miễn phí.

Cùng với đó, báo cáo viên phân tích về quyền bình đẳng của người khuyết tật trong việc hưởng di sản thừa kế, xác định quyền sử dụng đất, giải quyết các tranh chấp ranh giới tài sản gia đình cũng như quyền lợi chính đáng trong quan hệ hôn nhân.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Công Phương

Tại hội nghị, các đại biểu đã trực tiếp đặt nhiều câu hỏi liên quan đến chính sách đối với người khuyết tật, Luật Hôn nhân và gia đình, pháp luật về thừa kế, đất đai,... Các luật sư, chuyên gia đã lắng nghe, giải thích và hướng dẫn cụ thể đối với từng trường hợp được người dân nêu ra.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội người khuyết tật xã Hương Sơn cho biết, buổi tuyên truyền là hoạt động vô cùng thiết thực và giàu ý nghĩa nhân văn đối với hội viên cũng như toàn thể người khuyết tật trên địa bàn xã Hương Sơn.

Việc Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội cùng các luật sư về cơ sở tuyên truyền, tư vấn trực tiếp về Luật Đất đai, pháp luật về thừa kế, chế độ cho người khuyết tật,... không chỉ giúp bà con hiểu rõ quyền lợi chính đáng của mình để tự bảo vệ, mà còn tạo thêm niềm tin, động lực để người khuyết tật tự tin vươn lên, hòa nhập cộng đồng.