Hơn 1.200 sản phẩm OCOP Hà Nội lên 'chợ' TikTok

Từ livestream đến xây dựng năng lực bán hàng

Ngày 6/10, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam (TikTok Shop) kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”, đồng thời ra mắt kênh TikTok “OCOP HA NOI”. Đây là bước tiếp theo trong quá trình đưa hoạt động xúc tiến thương mại của Hà Nội lên môi trường số, mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng cho các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề.

Ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội phát biểu khai mạc.

Theo ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, đây là cách làm mới trong xúc tiến thương mại, nhằm kết nối sản phẩm với thị trường và người tiêu dùng thông qua phương thức số.

“Hà Nội có hệ thống sản phẩm phong phú. Phía sau sản phẩm là vùng nguyên liệu, câu chuyện doanh nghiệp, bản sắc văn hóa. Trong môi trường số, sản phẩm phải kể đúng câu chuyện, tiếp cận đúng khách hàng và chuyển sự quan tâm thành nhu cầu tiêu dùng. Chúng tôi xác định nguyên tắc: Nhà nước tạo môi trường, sàn thương mại điện tử tạo công cụ, doanh nghiệp, hợp tác xã làm chủ”, ông Hải cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Thực tế, trước khi chính thức ra mắt kênh “OCOP HA NOI”, nhiều xã, phường trên địa bàn Hà Nội đã ứng dụng livestream và thương mại điện tử để bán hàng. Hơn 200 phiên livestream đã giới thiệu trên 1.200 sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề trên các nền tảng số.

Riêng tại chương trình khuyến mại số quy mô toàn thành phố cuối tháng 8, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với TikTok Shop tổ chức 10 phiên livestream, thu hút gần 50 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và làng nghề tham gia.

Tuy nhiên, theo Sở Công Thương Hà Nội, mục tiêu của chương trình không dừng ở việc đưa sản phẩm lên môi trường trực tuyến hay tổ chức thêm các phiên livestream. Điểm mới là chuyển từ xúc tiến đơn lẻ sang đồng hành lâu dài; từ “đưa hàng lên mạng” sang nâng cao năng lực tự kinh doanh; từ quảng bá sản phẩm sang xây dựng thương hiệu, niềm tin và thị trường.

Phát biểu tại lễ kích hoạt, ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cho rằng, đằng sau mỗi sản phẩm không chỉ là công sức của người làm nghề mà còn là sinh kế của một gia đình, thậm chí là kinh nghiệm được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Vì vậy, giúp sản phẩm tìm được thị trường cũng là tạo thêm cơ hội để người dân sống được bằng nghề và nghề truyền thống tiếp tục được trao truyền.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”.

Mở rộng thị trường nhưng không đánh đổi chất lượng

Cùng với mở rộng kênh tiêu thụ, chương trình đặt yêu cầu về nguồn gốc, chất lượng hàng hóa và trách nhiệm của nhà bán hàng ngay từ đầu.

Tại lễ kích hoạt, Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình. Theo thỏa thuận, ba bên cùng tham gia vào các khâu từ lựa chọn, hỗ trợ thương nhân đến quảng bá, bán hàng và đánh giá hiệu quả trên môi trường số.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam (TikTok Shop) ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình.

Sản phẩm tham gia chương trình phải đủ điều kiện lưu thông, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và đáp ứng các quy định chuyên ngành. Thông tin sản phẩm, giá bán phải minh bạch; nhà bán hàng phải bảo đảm năng lực cung ứng và chịu trách nhiệm đối với hàng hóa, thông tin sản phẩm cũng như giao dịch của mình.

Các gian hàng tại chương trình thu hút sự quan tâm của người dân.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phát huy thế mạnh báo chí đa phương tiện để xây dựng tin, bài, phóng sự, video, phỏng vấn; truyền thông câu chuyện sản phẩm, doanh nghiệp, làng nghề và người làm nghề. Đơn vị đồng thời bố trí không gian, trường quay và hạ tầng kỹ thuật phục vụ livestream, truyền thông và kết nối tiêu thụ.

Về phía TikTok Shop, nền tảng hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn và đào tạo nhà bán hàng; hỗ trợ các công cụ như Seller Center, video, livestream, tiếp thị liên kết và hệ thống dữ liệu trong phạm vi chính sách, nguồn lực của nền tảng.

Thời gian tới, Sở Công Thương Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các nền tảng thương mại điện tử khác nhằm đa dạng hóa điểm tiếp cận người tiêu dùng, tạo môi trường cạnh tranh và mở rộng cơ hội thị trường cho sản phẩm Hà Nội.

Từ thực tế cơ sở, mô hình chuyển đổi số cũng đang từng bước thay đổi cách bán hàng tại các chợ truyền thống.

Bà Trịnh Thị Thương Thương, chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Giảng Võ cho biết, sau khoảng 3 tháng vận hành, nền tảng Chợ Quen đã có hơn 200 tiểu thương tham gia, công khai thông tin hàng hóa, giá cả, nguồn gốc và dịch vụ. Bước đầu, người dân đã sử dụng nền tảng để đặt mua các mặt hàng như thực phẩm, quà bánh.

Mô hình chợ số của phường Giảng Võ mang lại nhiều tiện ích cho các tiểu thương và người tiêu dùng.

Ở góc độ quản lý chợ truyền thống, ông Hoàng Đình Thanh, Trưởng Ban Quản lý chợ số 2 phường Giảng Võ cho biết, phường đang đẩy mạnh chuyển đổi số tại các chợ thông qua đầu tư Wi-Fi miễn phí, chỉnh trang hạ tầng và tổ chức hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc” cho tiểu thương đưa gian hàng, sản phẩm và giá cả lên nền tảng số.

Từ chỗ quen giao dịch bằng tiền mặt và ghi chép thủ công, nhiều tiểu thương đã chủ động sử dụng điện thoại, máy tính và các nền tảng số. Theo ông Thanh, việc này không chỉ mở thêm kênh bán hàng mà còn giúp tiểu thương tiếp cận khách hàng rộng hơn, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Từ những phiên livestream ban đầu đến các gian hàng số tại chợ truyền thống, cách làm của Hà Nội đang hướng tới một bước chuyển dài hơn: Không chỉ đưa sản phẩm lên môi trường số mà từng bước giúp người bán làm chủ công cụ, hiểu thị trường và duy trì hoạt động kinh doanh trên nền tảng số. Đây cũng là nền tảng để hoạt động xúc tiến thương mại chuyển từ những đợt quảng bá ngắn hạn sang xây dựng năng lực bán hàng và thị trường bền vững.