Truy nã đối tượng ma túy

Quyết định truy nã đặc biệt đối với Phạm Văn Tài.

Trước đó, Phạm Văn Tài bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can về tội danh trên. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 27-12-2025.

Để phục vụ công tác truy bắt, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, tổ chức và nhân dân khi phát hiện hoặc có thông tin về nơi lẩn trốn của Phạm Văn Tài cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an TP Đà Nẵng để phối hợp xử lý.

Cơ quan Công an cũng kêu gọi đối tượng sớm ra đầu thú để được xem xét theo quy định của pháp luật.