Lời mời việc nhẹ, lương cao trên WeChat của cô gái trẻ có dấu hiệu bất thường, công an lập tức vào cuộc

Ngày 1/10, theo tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, mới đây, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Pà Vầy Sủ phát hiện một công dân trên địa bàn nhận được lời mời đi làm thông qua ứng dụng WeChat có nhiều dấu hiệu bất thường.

Tin nhắn trò chuyện của nạn nhân với đối tượng. Ảnh: CA.

Trước đó vào ngày 28/9, một tài khoản lạ trên WeChat chủ động kết bạn, làm quen với công dân S. (sinh năm 2003, trú tại thôn Nàn Ma, xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang).

Qua trao đổi, người sử dụng tài khoản giới thiệu công việc đơn giản, mức thu nhập cao, không yêu cầu nhiều về trình độ và từng bước hướng công dân đến việc đi làm xa.

Em S. đã không nghe theo lời mời gọi. Ảnh: CA.

Trước những thông tin thiếu rõ ràng về người tuyển dụng, công việc và địa điểm làm việc, Công an xã Pà Vầy Sủ đã chủ động xác minh, đồng thời gặp gỡ, tuyên truyền để công dân nhận diện những rủi ro có thể phát sinh khi tin theo lời mời tuyển dụng từ người lạ trên không gian mạng.

Qua đó, công dân đã không nghe theo lời mời việc làm trên.