Gia Lai: Bắt đối tượng tàng trữ trái phép gần 2 gam ma túy đá

Theo đó, qua công tác nắm bắt tình hình, quản lý đối tượng, Công an xã Chư Prông phát hiện Đào Trung Nguyên (SN 2001, trú tại làng Bạc 2, xã Chư Prông) có biểu hiện tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyên đã tàng trữ trái phép gần 2 gam ma túy đá. Ảnh: Quang Hưng

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 28-9, các trinh sát của Công an xã Chư Prông và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện Nguyên đang ở tại đường liên thôn của làng Bạc.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Nguyên đang cất giấu 1 ống nhựa bên trong chứa chất tinh thể màu trắng mà đối tượng khai là ma túy đá.

Tiếp tục khám xét nhà của đối tượng, các trinh sát đã thu giữ thêm 2 gói tinh thể màu trắng, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Đối tượng Nguyên cùng số ma túy cất giấu tại nhà. Ảnh: Quang Hưng

Tại cơ quan Công an, Nguyên khai nhận đã mua số ma túy trên của 1 đối tượng chưa xác định danh tính ở khu vực dốc Hàm Rồng (xã Ia Băng) về để sử dụng. Qua giám định, số ma túy thu giữ của Nguyên có trọng lượng 1,8455 gam.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.