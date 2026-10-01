Cảnh báo lừa đảo từ dịch vụ làm phiếu lý lịch tư pháp trên mạng

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, có một số người dân gọi đến phản ánh về việc bị lừa đảo, đã mất tiền mà không nhận được phiếu lý lịch tư pháp hoặc nhận được phiếu giả khi sử dụng các dịch vụ được quảng cáo trên mạng xã hội. Các trường hợp này cho thấy thủ đoạn không chỉ dừng ở việc quảng cáo dịch vụ trái quy định mà đã phát sinh hậu quả thực tế đối với người dân.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, các đối tượng có thể lợi dụng nhu cầu cần phiếu lý lịch tư pháp gấp của người dân để yêu cầu chuyển tiền, thu thập thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc cung cấp phiếu lý lịch tư pháp giả để lừa đảo.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân có nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp cần thực hiện qua các kênh chính thức gồm: Ứng dụng VNeID hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia, không tìm đến các dịch vụ trung gian được quảng cáo trên mạng xã hội.

Theo hướng dẫn của Công an tỉnh Quảng Trị, người có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên VNeID hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia, từ kê khai thông tin, nộp hồ sơ đến thanh toán lệ phí và theo dõi tình trạng giải quyết.

Thời hạn giải quyết thông thường là 10 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp cần xác minh về người đã cư trú ở nhiều nơi, có thời gian cư trú ở nước ngoài, là người nước ngoài hoặc thuộc trường hợp phải xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích, thời hạn giải quyết không quá 15 ngày.

Phiếu lý lịch tư pháp điện tử được cấp đối với hồ sơ thực hiện trực tuyến; bản điện tử và bản giấy có giá trị theo quy định. Phiếu điện tử được gắn mã QR để phục vụ kiểm tra, xác thực thông tin.

Cơ quan Công an đề nghị, người dân không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng và không chuyển tiền cho các tài khoản quảng cáo dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp trên mạng xã hội. Khi phát hiện tài khoản, cá nhân có dấu hiệu môi giới, làm giả phiếu lý lịch tư pháp hoặc lừa đảo, người dân cần thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.

Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Trị công bố số điện thoại 069.410.0069 để tiếp nhận thông tin và hướng dẫn người dân.