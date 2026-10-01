Khởi tố hàng loạt giám đốc, viện trưởng vụ làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường

Sáng 1/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05), Bộ Công an đã khởi tố ba vụ án hình sự, khởi tố 28 bị can về hành vi Giả mạo trong công tác, quy định tại Khoản 2, Điều 359 Bộ luật Hình sự trong vụ án xảy ra tại bốn bộ, ngành.

Cơ quan điều tra khám xét tại nơi làm việc của các bị can (Ảnh: C04).

Theo cơ quan điều tra, tại Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường (thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam), cơ quan điều tra khởi tố một giám đốc và một cựu giám đốc trung tâm tại TP.HCM; một phó giám đốc trung tâm tại Đà Nẵng; hai trưởng phòng, hai phó trưởng phòng và một nhân viên tại Hà Nội.

Tại Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động (thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam), công an khởi tố một giám đốc và một phó giám đốc Trạm quan trắc và phân tích môi trường lao động; một trưởng phòng và một phó trưởng phòng tại Hà Nội; một phân viện trưởng, một phó phân viện trưởng, một trưởng phòng và một phó trưởng phòng tại Phân viện ở miền Trung.

Các mẫu liên quan vụ án bị điều tra (Ảnh: C04).

Tại Trung tâm môi trường và sản xuất sạch (thuộc Cục Kỹ thuật an toàn & Môi trường công nghiệp, Bộ Công thương), cơ quan điều tra khởi tố một giám đốc trung tâm, một phó giám đốc trung tâm; một trưởng phòng và hai phó trưởng phòng.

Tiếp đó, tại Trung tâm Kỹ thuật môi trường và an toàn hóa chất (thuộc Viện hóa học Công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn hóa chất Việt Nam) đã khởi tố một giám đốc trung tâm, hai phó giám đốc trung tâm; một trưởng phòng, hai phó trưởng phòng và một nhân viên.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ "Không đạt" thành "Đạt"; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, "bán giấy ăn tiền" để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc, những sự việc này đã diễn ra trong thời gian dài.

Ngoài ra, C04 xác định vụ án có dấu hiệu của các tội danh gồm: Tham ô tài sản, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn và Trốn thuế.

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”. (Ảnh: C04).

C04, Bộ Công an đang tiếp tục đấu tranh, khai thác các tài liệu, chứng cứ từ các nguồn giám định, trích xuất, phục hồi dữ liệu để làm rõ.

Đồng thời, mở rộng điều tra, kịp thời bắt giữ, xử lý triệt để các đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu, giúp sức tích cực thực hiện hành vi phạm tội Giả mạo trong công tác cũng như điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan đến các hành vi phạm tội như trên.