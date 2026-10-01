Nhóm đối tượng cướp gần 55 tấn cá tra lãnh 34 năm tù

Theo cáo trạng, ngày 19/02/2025, Công ty TNHH MTV Trần Hân (Công ty Trần Hân) có nhà máy chế biến đặt tại tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp), thuê Phạm Quốc T. vận chuyển cá tra. Sau đó, T. thuê lại Đỗ Thanh Huy vận chuyển cá cho Công ty Trần Hân với giá 400 đồng/kg cá, Huy đồng ý.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Tiến Tầm

Hôm sau, Huy cho 1 ghe do Đào Văn Hiền điều khiển và 1 ghe do Nguyễn Văn Tài điều khiển chở thêm một số người làm thuê cho Huy đến TP. Cần Thơ nhận tổng cộng 54.915 kg cá tra. Lúc này, Huy cho rằng Công ty Trần Hân và T. còn thiếu tiền vận chuyển mà không trả nên Huy nảy sinh ý định chiếm đoạt số cá trên đem bán lấy tiền cấn trừ tiền nợ cước vận chuyển của Công ty Trần Hân và T. thiếu trước đó.

Huy điện thoại kêu Hiền nói dối để điều ghe chở cá trên đến khu vực phường Mỹ Thới và phường Long Xuyên, rồi điện thoại cho Đỗ Văn Phương (em ruột Huy) đến cùng Hiền và Huy sử dụng vũ lực đe dọa, uy hiếp tinh thần của những người được giao quản lý và áp tải cá tra nguyên liệu cho T.) để chiếm đoạt toàn bộ số cá tra trên đem đi bán.

Sau khi biết sự việc được trình báo Công an, ngày 22/2/2025, Huy đến Cơ quan Công an đầu thú. Sau đó, Huy, Phương và Hiền bị khởi tố, tạm giam để điều tra. Hiện anh T. đã nhận 1,7 tỷ đồng từ người thân bị cáo Huy và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Huy.