Lê Dương Bảo Lâm bị cảnh sát nước ngoài nhắc nhở

Lê Dương Bảo Lâm là một trong những nghệ sĩ có hoạt động sôi nổi của làng giải trí Việt. Nam diễn viên được khán giả yêu mến nhờ lối nói chuyện hài hước, tính cách thẳng thắn và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm đăng tải video ghi lại một số khoảnh khắc trong chuyến đi đến Hàn Quốc. Đáng chú ý, nam diễn viên khiến người xem bật cười khi tranh thủ quay clip hài hước tại một công viên. Trong video, anh thoải mái ngồi tại nơi công cộng và hát khá to một ca khúc.

Lê Dương Bảo Lâm ngồi hát ở công viên tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, màn thể hiện của Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng phải dừng lại khi một người mặc trang phục được cho là cảnh sát Hàn Quốc tiến đến. Người này ra hiệu cho nam diễn viên không nên hát lớn tại nơi công cộng và nhắc nhở anh về hành động vừa thực hiện.

Trước tình huống bất ngờ, Lê Dương Bảo Lâm lập tức phản ứng bằng thái độ cầu thị. Nam diễn viên xin lỗi người này rồi nhanh chóng dừng việc hát. Sau đó, Lê Dương Bảo Lâm hài hước chia sẻ: "Xém nữa lên đồn".

Khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi Hàn Quốc của Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người bật cười trước phản ứng của nam diễn viên khi đang vui vẻ hát hò thì bất ngờ được nhắc nhở. Một số ý kiến cho rằng đây cũng là kinh nghiệm đáng nhớ đối với anh khi đến một đất nước khác, bởi mỗi địa điểm đều có những quy định riêng đối với việc gây tiếng ồn ở nơi công cộng.

Người được cho là cảnh sát Hàn Quốc ra dấu, nhắc nhở Lê Dương Bảo Lâm.

Hiện tại, Lê Dương Bảo Lâm vẫn là gương mặt quen thuộc trên truyền hình và các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh công việc diễn xuất, anh thường xuyên tham gia các chương trình thực tế, gameshow và nhiều hoạt động giải trí khác. Nam diễn viên cũng duy trì việc sản xuất nội dung trên mạng xã hội, trong đó những video ghi lại cuộc sống thường ngày thường nhận được lượng tương tác đáng kể.

Lê Dương Bảo Lâm vốn được biết đến với phong cách hoạt náo, khả năng tạo tiếng cười và cách tương tác gần gũi với khán giả. Trên trang cá nhân, anh thường chia sẻ những khoảnh khắc đi quay chương trình, đi chơi hoặc sinh hoạt cùng gia đình. Chính hình ảnh đời thường và không quá trau chuốt này giúp nam diễn viên giữ được sự quan tâm của công chúng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Lê Dương Bảo Lâm được nhiều khán giả yêu thích nhờ tính cách hài hước, gần gũi.

Về đời tư, Lê Dương Bảo Lâm có cuộc sống gia đình được nhiều khán giả chú ý. Anh thường xuyên xuất hiện cùng vợ Quỳnh Quỳnh và các con trong những video đời thường. Cả gia đình nhiều lần khiến người xem thích thú bởi những màn tương tác hài hước.

Với tính cách vui vẻ, thường xuyên tạo ra những tình huống bất ngờ, Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục là một trong những nghệ sĩ có khả năng tạo chú ý trên mạng xã hội. Chuyến đi Hàn Quốc lần này cũng mang đến cho anh thêm một kỷ niệm đáng nhớ khi đang hát vui vẻ thì bất ngờ được nhắc nhở vì gây tiếng ồn nơi công cộng.

Lê Dương Bảo Lâm hiện có hôn nhân hạnh phúc bên Quỳnh Quỳnh.