Lần theo dấu vết kẻ chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Quân.

Bằng tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lần theo từng dấu vết, truy xét thành công đối tượng, thu hồi toàn bộ số tài sản bị chiếm đoạt.

Chiều 30- 9, lãnh đạo Phòng CSHS cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quân (1983, trú TP Hải Phòng, tạm trú tại phường An Hải, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 17-9, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo của ông Wang Qiang (1996) về việc bị chiếm đoạt số tiền 30.000 USD. Theo trình báo, do có nhu cầu đổi ngoại tệ, ông Wang Qiang nhiều lần sử dụng dịch vụ đổi tiền của một thanh niên có tài khoản mạng xã hội WeChat tên là “Wang” và các giao dịch trước đó đều diễn ra thuận lợi.

Ngày 13-9, ông Wang Qiang liên hệ thông qua tài khoản WeChat với “Wang”, đề nghị đổi 30.000 USD sang tiền Trung Quốc và chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình. Trưa cùng ngày, người này điều khiển ô-tô đến nơi ở của ông Wang Qiang tại phường An Hải (TP Đà Nẵng) để nhận tiền. Sau khi nhận đủ 30.000 USD, người này cho biết chưa có sẵn tiền Trung Quốc nên cần tìm người đổi rồi mới chuyển khoản lại cho khách.

Tin tưởng vì đã nhiều lần giao dịch trước đó, ông Wang Qiang đồng ý, cung cấp mã QR tài khoản ngân hàng rồi rời đi. Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng thỏa thuận, đối tượng nhanh chóng chặn liên lạc, xóa kết bạn với ông Wang Qiang trên ứng dụng WeChat và tìm cách lẩn trốn.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, xác định đây là vụ đặc biệt nghiêm trọng, tài sản bị chiếm đoạt lớn, liên quan đến người nước ngoài, lãnh đạo Phòng CSHS đã khẩn trương báo cáo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đồng thời triển khai lực lượng điều tra, truy xét với quyết tâm nhanh chóng làm rõ đối tượng, thu hồi tài sản cho bị hại.

Những ngày đầu tiếp nhận vụ việc, công tác điều tra gặp không ít khó khăn. Thông tin về đối tượng chủ yếu được thu thập từ lời khai của bị hại. Trong khi đó, ngay sau khi thực hiện hành vi chiếm đoạt, đối tượng đã chủ động cắt đứt liên lạc, rời khỏi địa bàn, tìm cách che giấu hành tung nhằm gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Song với tinh thần kiên trì, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, các điều tra viên, trinh sát Phòng CSHS đã tập trung rà soát từng nguồn tin, sàng lọc từng dữ liệu liên quan, đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm dấu vết đối tượng. Mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều được thu thập, phân tích, đối chiếu nhằm dựng lại lộ trình di chuyển sau khi gây án.

Quá trình truy xét diễn ra liên tục, khẩn trương. Từ những dữ liệu ban đầu tưởng chừng rời rạc, các trinh sát từng bước xác định được nhân thân đối tượng nghi vấn là Trần Văn Quân. Không dừng lại ở đó, lực lượng điều tra tiếp tục mở rộng xác minh, lần theo hành trình di chuyển của đối tượng sau khi rời Đà Nẵng.

Bằng sự nhạy bén nghiệp vụ và tinh thần bám sát đối tượng đến cùng, các trinh sát xác định Quân đã di chuyển vào địa bàn tỉnh Khánh Hòa và đang lẩn trốn tại Nha Trang. Ngay khi xác định được nơi ẩn náu, Phòng CSHS lập tức cử tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai các biện pháp bắt giữ.

Cuộc truy xét nhanh chóng khép lại khi lực lượng chức năng tiếp cận và khống chế thành công đối tượng. Quá trình kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện trong chiếc ba-lô mà Quân mang theo có 30.000 USD. Điều đáng chú ý, số tiền này trùng khớp hoàn toàn với số tiền mà ông Wang Qiang trình báo bị chiếm đoạt trước đó.

Việc phát hiện, thu giữ nguyên vẹn số tiền ngay thời điểm bắt giữ đã trở thành chứng cứ quan trọng, góp phần củng cố hồ sơ vụ án. Trước những tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được cùng tang vật bị thu giữ, Trần Văn Quân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Công an cũng tiến hành tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan phục vụ công tác điều tra, gồm 30.000 USD, 1 ô-tô BKS 15K-706.38, 1 ĐTDĐ iPhone 17 Pro cùng một số giấy tờ, vật dụng cá nhân của đối tượng. Hiện, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.