Cư dân khu đô thị Việt Hưng (Hà Nội) đề nghị làm rõ tình trạng nước sinh hoạt màu vàng, đục

Nước sinh hoạt có màu vàng, đục được cư dân khu đô thị Việt Hưng ghi nhận trong những ngày qua.

Trẻ bị ngứa khắp người sau khi tắm

Theo phản ánh của cư dân, khoảng 4 ngày trở lại đây, nguồn nước sinh hoạt tại nhiều tòa nhà trong khu vực có thời điểm xuất hiện màu vàng, đục, không trong như bình thường. Hình ảnh do cư dân ghi lại cho thấy nước xả trực tiếp từ vòi có thời điểm mang màu bất thường. Tình trạng này khiến nhiều gia đình lo ngại khi sử dụng để tắm, giặt và phục vụ các sinh hoạt hằng ngày.

Một cư dân tại tòa nhà K1 bức xúc nói: "Chúng tôi bỏ tiền mua nước sạch, tháng nào cũng đóng tiền đầy đủ, nhưng lại phải sử dụng nguồn nước có màu bất thường. Nhà tôi có con nhỏ, sau khi tắm bằng nguồn nước này cháu bị ngứa khắp người, gia đình phải mua thuốc để xử lý. Không chỉ riêng con tôi, nhiều cư dân khác cũng phản ánh tình trạng ngứa sau khi tiếp xúc với nước. Có chất gì trong nước chúng tôi ăn uống hàng ngày?".

Nhiều cư dân phản ánh bị ngứa sau khi tiếp xúc với nước do Công ty TNHH MTV Dịch vụ nhà ở và Khu đô thị - Xí nghiệp 1, cung cấp.

Theo cư dân này, tình trạng nước có màu bất thường khiến nhiều gia đình lo ngại về chất lượng nguồn nước sử dụng hằng ngày. "Chúng tôi mong các cơ quan, đơn vị liên quan sớm vào cuộc, xác định rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục triệt để để người dân yên tâm sinh sống. Nước đã có màu bất thường như vậy thì thực sự rất khó để chúng tôi an tâm sử dụng", một cư dân nói.

Hình ảnh người dân cung cấp sau khi sử dụng nước. Ảnh NDCC

Một số hộ dân khác cho biết, trong thời gian nước có màu bất thường, gia đình phải hạn chế sử dụng nước trực tiếp từ vòi, thậm chí mua thêm nước sạch từ nguồn khác để phục vụ một số nhu cầu thiết yếu. Cư dân mong muốn đơn vị cung cấp nước không chỉ xử lý hiện tượng trước mắt mà cần xác định rõ nguyên nhân, kiểm tra chất lượng nước và công khai kết quả để người dân biết.

Trao đổi về sự việc, đại diện Ban Quản trị (BQT) nhà chung cư K1 cho biết, ngay sau khi nắm bắt phản ánh của cư dân về tình trạng nước có màu vàng, đục, BQT đã liên hệ với Công ty TNHH MTV Dịch vụ nhà ở và Khu đô thị - Xí nghiệp 1, đề nghị đơn vị cấp nước trực tiếp xuống kiểm tra, lấy mẫu nước và làm rõ nguyên nhân.

Đồng thời, BQT chung cư K1 cũng kiến nghị UBND phường Việt Hưng quan tâm, phối hợp kiểm tra, làm rõ tình trạng nguồn nước sinh hoạt tại khu vực.

Đơn vị cấp nước và các bên liên quan lấy mẫu nước tại chung cư K1.

Theo đại diện BQT chung cư K1, ngày 29/9, đơn vị cấp nước đã trực tiếp đến tòa nhà kiểm tra và lấy mẫu nước từ đầu vòi bể ngầm tòa nhà. BQT cũng lấy một mẫu riêng để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu. Thời điểm lấy nước, nhìn bằng mắt thường có màu sắc đục, vàng.

Khoảng 18h30 cùng ngày, đơn vị cấp nước tiếp tục lấy mẫu trực tiếp tại một vòi nước ở K1. Tại thời điểm này, bằng quan sát trực tiếp, nước được ghi nhận trong hơn so với thời điểm buổi sáng.

BQT chung cư K1 cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng nước sau khi các biện pháp khắc phục được thực hiện, đồng thời đề nghị đơn vị cấp nước kiểm tra lại chất lượng nước để có cơ sở thông tin tới cư dân.

Đơn vị cung cấp nước nói gì?

Liên quan đến những phản ánh trên, ngày 30/9, trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, ông Vũ Minh Đoan, Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty TNHH MTV Dịch vụ nhà ở và Khu đô thị - Xí nghiệp 1, cho biết, trong những ngày gần đây đơn vị ghi nhận tình trạng nước tại khu vực không được trong như bình thường. Qua kiểm tra, đơn vị phát hiện sự cố tại tuyến đường ống ở khu vực trước tòa chung cư K2 vào khoảng 8h30 phút sáng nay 30/9.

Theo ông Đoan, vị trí xảy ra sự cố nằm ở khu vực vỉa hè, nơi có xe ô tô thường xuyên đi qua, nên việc phát hiện và tiếp cận đường ống gặp khó khăn. Qua kiểm tra, đơn vị xác định đường ống bị thủng, nước rò rỉ xuống nền đất và thấm dần.

Khu vực phát hiện đường ống gặp sự cố

Ông Đoan cho biết, sau khi phát hiện phía doanh nghiệp đã huy động khoảng 6 nhân viên kỹ thuật để xử lý. Đến khoảng 13h cùng ngày, việc khắc phục hoàn tất. Theo vị Phó Giám đốc, đoạn ống bị sự cố nằm sâu hơn 1m dưới lòng đất; sau khi đào xong, đơn vị đã sử dụng đai kim loại để xử lý phần đường ống bị thủng.

Một trong những vấn đề được cư dân đặt ra là nguồn nước từ trạm cấp nước được dẫn qua K1 trước khi tới K2 và các tòa nhà khác. Vậy vì sao sự cố xảy ra tại khu vực K2 nhưng nguồn nước ở K1 lại bị ảnh hưởng?

Giải thích vấn đề này, ông Đoan cho biết, khi máy bơm dừng, áp suất trong đường ống giảm đột ngột, từ đó có thể xảy ra hiện tượng hút ngược nước từ bên ngoài vào đường ống. Theo ông, lượng nước này có thể bị hút ngược về phía K1 trong một khoảng cách khá xa.

"Đường nước đi qua K1 trước nhưng khi máy bơm dừng bơm thì đường ống rỗng, áp suất giảm đột ngột nên hút ngược nước ở bên ngoài vào", ông Đoan giải thích.

Theo ông Đoan, sự cố đường ống có thể đã diễn ra âm ỉ trong một thời gian. Do vị trí đường ống nằm dưới nền đất, nước rò rỉ có thể thấm dần xuống nền nên không dễ phát hiện bằng mắt thường. Khi mức độ rò rỉ tăng lên, sự cố mới được nhận diện rõ hơn.

Ông Đoan cho biết, sau khi xử lý sự cố, đơn vị tiếp tục kiểm tra nguồn nước đầu vào và nhận thấy tình hình đã ổn định hơn. Đơn vị cấp nước cũng phối hợp với BQT các tòa nhà để tiếp tục vệ sinh bể nước, nhằm ổn định nguồn nước sinh hoạt cho cư dân.

Theo phía đơn vị cấp nước, việc vệ sinh bể được thực hiện nhằm góp phần ổn định nguồn nước sau khi xử lý sự cố đường ống. Tuy nhiên, việc cọ bể không đồng nghĩa với việc đã xác định bể là nguyên nhân gây ra tình trạng nước bất thường.

Trước phản ánh của cư dân về việc phải sử dụng nguồn nước có màu bất thường trong nhiều ngày, trong đó có nhiều người cho biết bị ngứa và phải mua thuốc, phóng viên đặt câu hỏi với đơn vị cấp nước về cơ chế hỗ trợ hoặc bồi thường đối với những hộ dân bị ảnh hưởng và trách nhiệm của đơn vị trong trường hợp này là như thế nào?

Nước sinh hoạt tại các hộ dân những ngày qua. Ảnh NDCC

Ông Đoan cho biết, chưa thể trả lời ngay về vấn đề này. "Chúng tôi hiện vẫn đang tập trung vào rà soát toàn bộ đường nước, vấn đề phóng viên hỏi chúng tôi sẽ báo cáo ban lãnh đạo để xin ý kiến…", ông Đoan nói.

Trong khi đó, vấn đề cư dân quan tâm trước mắt vẫn là chất lượng nguồn nước trong thời gian xảy ra sự cố và kết quả kiểm tra các mẫu nước đã được lấy.

Theo ông Đoan, hiện các kết quả kiểm tra chất lượng nước định kỳ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận việc thông tin tới cư dân tại từng tòa nhà còn hạn chế, chủ yếu thông qua đầu mối quản lý.

Đối với cư dân tại các chung cư nói trên, điều họ mong muốn là sau khi đường ống được khắc phục và bể nước được vệ sinh, nguồn nước tiếp tục được lấy mẫu, kiểm tra để có cơ sở xác nhận chất lượng nước đã trở lại bình thường.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện Công ty TNHH MTV Dịch vụ nhà ở và Khu đô thị - Xí nghiệp 1, đang cung cấp nước cho khoảng hơn 5.000 hộ tại phường Việt Hưng, bao gồm nhiều tòa nhà chung cư, biệt thự, nhà ở riêng lẻ.