Đừng để tới sân bay mới biết không được xuất cảnh!

Rối bời vì lệnh tạm dừng

Những ngày qua, câu chuyện của chị Đ.M.D. (Hà Nội) chia sẻ trên mạng xã hội Facebook nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng. Theo đó, ông K. (62 tuổi, định cư tại Australia) là anh chị D. Trong lần về thăm gia đình mới đây, ông K. không thể xuất cảnh bay về Australia vì lý do chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế liên quan đến hộ kinh doanh trước đây.

Sau hơn hai tuần phối hợp cùng cơ quan chức năng, ông K. đã hoàn tất việc đóng mã số thuế hộ kinh doanh.

Người dân, doanh nghiệp làm thủ tục tại trụ sở Thuế TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trường hợp của ông K. xảy ra trong bối cảnh ngành thuế đang triển khai thực hiện chiến dịch “làm sạch” mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Tuy nhiên, một trong những vấn đề được dư luận quan tâm là thông tin tạm hoãn xuất cảnh đã được thông báo đến người nộp thuế như thế nào.

Thời gian qua, không ít trường hợp người dân khi ra tới sân bay mới nhận được thông tin mình bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Ngay bản thân ông K. khi về nước vào tháng 6 đã chủ động tra cứu và không tìm thấy thông tin nợ thuế.

Ông P.T.H. (44 tuổi, ngụ phường Bàn Cờ, TPHCM), người đại diện pháp luật của Công ty V.X. cho biết ông bị tạm hoãn xuất cảnh dù công ty chỉ nợ số tiền thuế chưa tới 5.000 đồng.

Cơ quan thuế yêu cầu công ty phải có hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, nộp hồ sơ khai thuế, nộp tiền thuế còn nợ để tổng số tiền nợ thuế còn phải nộp tại thời điểm tra cứu nằm dưới ngưỡng tạm hoãn xuất cảnh hoặc mã số thuế được chấm dứt hiệu lực theo quy định.

Theo hướng dẫn từ cơ quan thuế, người nộp thuế có thể tự tra cứu thông tin tạm hoãn xuất cảnh qua nhiều kênh: trên ứng dụng eTax Mobile, website Cục Thuế và cơ quan hải quan.

Bà Trần Thị Cẩm Hồng, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tư vấn thuế VIFATAX thông tin: “Với những người thường xuyên phải đi nước ngoài, chúng tôi luôn khuyến cáo kiểm tra thường xuyên các thông tin về tạm hoãn xuất cảnh. Ngoài các kênh trên, người nộp thuế còn phải kiểm tra email hoặc để chắc chắn hơn thì có thể liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để kiểm tra”.

Ứng dụng AI nhắc nợ và báo tin

Theo cơ quan thuế, có nhiều trường hợp “bỗng dưng” bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hay trở thành người đại diện pháp luật của doanh nghiệp nào đó. Trên thực tế, với các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế đều thực hiện thông báo theo quy định.

Các trường hợp không nhận được thông báo đa phần là do khi thay đổi địa chỉ, người nộp thuế không cập nhật đến cơ quan thuế; dẫn đến khi cơ quan thuế gửi thông báo nợ thuế, tạm hoãn xuất cảnh… thì không kịp thời tiếp nhận.

Từ ngày 1-7-2026, Nghị định 252/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế chính thức có hiệu lực thi hành. Nghị định có nhiều điểm mới, như ngưỡng thuế bị áp dụng tạm hoãn xuất cảnh được nâng lên so với trước đây. Trình tự thực hiện tạm hoãn xuất cảnh cũng được quy định rõ tại khoản 3, Điều 28.

Đầu tháng 8, Thuế TPHCM chính thức ra mắt Tổng đài ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) hỗ trợ người nộp thuế. Trong giai đoạn đầu triển khai, chức năng chính của tổng đài này là thông báo nhắc nợ và báo tin tạm hoãn xuất cảnh đến người nộp thuế thông qua các cuộc gọi.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Thuế TPHCM, cho biết, Thuế TPHCM đã sử dụng tổng đài thực hiện hơn 80.800 cuộc gọi đến hơn 49.100 người nộp thuế có số thuế nợ. Cơ quan thuế đang xây dựng ứng dụng tự động. Theo đó, đối với những trường hợp từng bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh nhưng đã nộp tiền thuế, đưa dư nợ về dưới ngưỡng quy định, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo sang cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để hủy bỏ lệnh tạm dừng xuất cảnh.

Về một số trường hợp phản ánh bị tạm hoãn xuất cảnh dù chỉ nợ thuế số tiền rất nhỏ, chuyên gia thuế cho biết, mức tiền nợ thuế bị áp dụng tạm hoãn xuất cảnh theo quy định mới hiện nay là từ 50 triệu đồng trở lên đối với cá nhân, chủ hộ kinh doanh và từ 500 triệu đồng trở lên với cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Các trường hợp này có số nợ quá thời hạn nộp từ 120 ngày trở lên.

Tuy nhiên, quy định cũng nêu rõ một số trường hợp không áp dụng mức tiền nợ thuế. Cụ thể là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp mà chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.