Sơn La thu hồi 100% tiền tài sản tham nhũng phát hiện trong 9 tháng

UBND tỉnh Sơn La vừa có báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý III và 9 tháng năm 2026; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Theo UBND tỉnh Sơn La, qua công tác giám sát, kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ, thanh tra, kiểm toán, xem xét phản ánh, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các nguồn thông tin khác, trong 9 tháng năm 2026 chưa phát hiện vụ việc tham nhũng phải xử lý trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trong khi đó, ở khâu điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng đã xử lý nhiều vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

Một phiên tòa xét xử trực tuyến vừa diễn ra tại phòng xử án TAND khu vực 2, tỉnh Sơn La

3 vụ án với 6 bị can đã kết thúc điều tra

Theo Báo cáo số 714/BC-CAT-TTr ngày 14/9/2026 của Công an tỉnh Sơn La, trong 9 tháng, cơ quan chức năng tiếp nhận 1 tin báo, tố giác, kiến nghị khởi tố liên quan đến tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Tổng số vụ án liên quan đến tham nhũng được thụ lý, điều tra là 3 vụ với 6 bị can. Trong đó, 2 vụ với 4 bị can chuyển từ kỳ trước sang và 1 vụ với 2 bị can được khởi tố mới trong kỳ.

Đến thời điểm báo cáo, cả 3 vụ với 6 bị can đều đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố, không còn vụ việc đang tiếp tục điều tra, xác minh.

Tổng số tiền, tài sản tham nhũng được phát hiện là hơn 183,55 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đã được thu hồi, đạt tỷ lệ 100%.

Tòa án hai cấp xét xử 6 vụ với 12 bị cáo

Theo số liệu của TAND tỉnh Sơn La, trong kỳ, Tòa án hai cấp đã giải quyết, xét xử 6 vụ án với 12 bị cáo có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

Tổng giá trị tài sản thiệt hại trong các vụ án được xác định hơn 1,846 tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo, cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 1,035 tỷ đồng, tương đương 56% số tài sản thiệt hại được xác định.

Một số vụ án đã thu hồi toàn bộ tài sản thiệt hại, trong đó có vụ V.T.T. cùng đồng phạm với số tiền hơn 680,7 triệu đồng; vụ T.X.H. cùng đồng phạm hơn 158,5 triệu đồng và vụ L.V.D. cùng đồng phạm hơn 34,6 triệu đồng.

Những số liệu này cho thấy công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đặt song song với quá trình điều tra, truy tố và xét xử.

Gần 26 tỷ đồng tài sản thuộc diện thi hành án

Ở giai đoạn thi hành án dân sự, khối lượng công việc liên quan đến tài sản tham nhũng vẫn ở mức đáng chú ý.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Sơn La, tổng số việc phải giải quyết liên quan đến tài sản tham nhũng là 134 việc, gồm 69 việc chuyển từ kỳ trước và 65 việc mới thụ lý.

Trong số này, 98 việc có điều kiện thi hành và 36 việc chưa có điều kiện thi hành.

Tổng số tiền phải giải quyết hơn 25,959 tỷ đồng, trong đó hơn 18,159 tỷ đồng chuyển từ kỳ trước và gần 7,8 tỷ đồng mới thụ lý.

Số tiền có điều kiện thi hành là hơn 14 tỷ đồng; số chưa có điều kiện thi hành gần 11,952 tỷ đồng.

Kết quả, cơ quan thi hành án đã thi hành xong 58/98 việc có điều kiện, đạt 59,18%.

Về tiền, đã thi hành xong hơn 3,582 tỷ đồng trên tổng số hơn 14 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt 25,58%.

Báo cáo của UBND tỉnh Sơn La cũng cho biết trong kỳ có 1 trường hợp thuộc diện phải xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, qua công tác thanh tra, chưa phát hiện và xử lý vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong ngành Thanh tra.