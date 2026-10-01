Lào Cai: Khởi tố 10 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”

Hiện trường vụ việc.

Theo kết quả điều tra, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội TikTok giữa Nguyễn Tiến Tuân, sinh năm 2009 và Đỗ Đức Anh, sinh năm 2008, cùng trú tại xã Phong Hải.

Khoảng 20 giờ ngày 12/8, Tuân cùng nhiều đối tượng tập trung, chuẩn bị phương tiện và hung khí để đi tìm nhóm của Đức Anh. Nhóm này mang theo kiếm, dao, tuýp sắt và nhiều vỏ chai bia. Một số đối tượng còn lấy xăng từ xe máy cho vào vỏ chai, dùng vải nút lại để sử dụng trong quá trình gây rối.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai công bố quyết định khởi tố 10 bị can.

Sau khi tập hợp, nhóm của Tuân điều khiển nhiều xe máy di chuyển theo Quốc lộ 70 đến khu vực quán bia Ngọc Trang, Km26, xã Phong Hải.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, khi đến gần quán, nhóm này nhìn thấy một bàn có 4 nam thanh niên đang uống bia và cho rằng đây là nhóm của Đức Anh. Các đối tượng đã dùng hung khí chém anh Bàn Nguyên Vũ, sinh năm 2008, trú tại thôn Khởi Khe, xã Phong Hải, khiến nạn nhân bị thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai.

Đối tượng Lý Văn Đáp và Bùi Ngọc Minh tại cơ quan công an.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Phong Hải phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp xác minh, điều tra và xử lý những đối tượng liên quan.

Căn cứ kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Lào Cai, thanh kiếm và con dao các đối tượng sử dụng được xác định thuộc “vũ khí quân dụng”. Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm b, khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố 10 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”; đồng thời, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Ngọc Minh, sinh năm 2008, trú tại tổ dân phố 43 Bản Phiệt, phường Lào Cai và Lý Văn Đáp, sinh năm 2004, trú tại thôn Bản Qua, xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.