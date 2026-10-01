Cái giá của những cuộc 'vui' chớp nhoáng

Hội đồng xét xử tại phiên tòa

Căn nhà biến thành "tụ điểm"

Một ngày đầu năm 2026, căn nhà nhỏ của Trương Phúc Huy (SN 1978, tại khu vực Thới Bình, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ) vốn bình yên bỗng trở thành tâm điểm của một chuỗi hành vi vi phạm pháp luật liều lĩnh.

Trước bục khai báo, bị cáo Trương Phúc Huy cúi đầu, giọng lý nhí thừa nhận toàn bộ hành vi. Khi HĐXX hỏi về lý do biến nhà riêng thành nơi tụ tập ma túy, Huy chỉ biết ngập ngừng: "Do chủ quan, lại sẵn có bộ dụng cụ và ham vui nên khi bạn bè rủ rê là bị cáo gật đầu ngay...".

Thế nhưng, cái "ham vui" ấy không dừng lại ở một phút bồng bột. Chỉ trong vỏn vẹn hơn hai giờ đồng hồ ngày 08/01/2026, căn nhà của Huy đã 3 lần mở cửa cho những cuộc "chơi" ma túy liên tiếp.

Lần thứ nhất, Huy cùng Nguyễn Văn Tình (SN 2003, ngụ tại xã Đông Hiệp, TP Cần Thơ) bàn bạc góp 150.000 đồng, mượn điện thoại gọi cho đối tượng tên Tuấn để mua ma túy. Khi làn khói trắng vừa tan, Nguyễn Hoàng Huy (SN 2002, ngụ tại phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ), người đang ngủ trong nhà thức dậy, thấy dư âm còn lại trong nỏ thủy tinh liền "dùng nốt" rồi mang dụng cụ đi rửa.

Cuộc vui chưa dừng ở đó. Đến 12 giờ, nhóm của Đặng Văn Thương (SN 1998, ngụ tại xã Thới Hưng, TP Cần Thơ) Nguyễn Thành Được (SN 2001, ngụ tại xã Thới Hưng, TP Cần Thơ) và Trần Văn Cảnh Em tìm đến.

Để có tiền "bay lắc", Được không ngần ngại mang chiếc điện thoại OPPO A57 đi cầm cố lấy 700.000 đồng. Có tiền trong tay, Cảnh Em đưa cho Tình 300.000 đồng để tiếp tục gọi cho mối quen. Lần này, vòng dây ma túy đã siết chặt thêm 6 người.

Đỉnh điểm là hơn 13 giờ cùng ngày, khi Trần Văn Dủ (SN 1982, ngụ tại phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ) và Lê Văn Lành (SN 1974, ngụ tại phường Trung Nhứt, TP Cần Thơ) đến. Tờ tiền 500.000 đồng của Dủ và 100.000 đồng của Lành nhanh chóng biến thành tép ma túy mới.

Tuấn giao hàng qua lỗ nhỏ ở cửa, Hoàng Huy ra nhận rồi đưa cho Phúc Huy tra vào nỏ. Lần thứ ba trong ngày, 8 người lần lượt chuyền tay nhau chiếc nỏ thủy tinh, chìm đắm trong cơn mê muội.

Giọt nước mắt chua chát

Ngồi ở khán phòng theo dõi phiên tòa, nước mắt đã rơi trên gương mặt của cha mẹ các bị cáo. Có người mẹ gầy gộc, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt vào tà áo khi nghe đại diện Viện kiểm sát đọc bản cáo trạng chi tiết từng hành vi, từng số tiền đóng góp của con mình.

Hội đồng xét xử nhận định: “Ma túy là hiểm họa lớn của xã hội, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác, làm suy thoái giống giống và phá nát hạnh phúc của bao gia đình. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, coi thường pháp luật và cần phải có một bản án thật nghiêm khắc để trừng trị và đe dọa chung".

Các bị cáo tại phiên tòa

HĐXX tuyên phạt Trương Phúc Huy 9 năm tù; Nguyễn Văn Tình 8 năm tù; Nguyễn Hoàng Huy 7 năm 6 tháng tù, Trần Văn Dủ 7 năm tù; Đặng Văn Thương 7 năm 6 tháng tù; Lê Văn Lành 7 năm tù; Nguyễn Thành Được 7 năm 6 tháng tù.

Phiên tòa khép lại, các bị cáo bị dẫn giải ra xe thùng. Phía sau lưng là ánh mắt vô vọng của người thân và tiếng thở dài xót xa của những người dự khán phiên tòa.

Bản án nghiêm khắc mà HĐXX đưa ra một lần nữa là lời cảnh tỉnh: ma túy chưa bao giờ là chốn tìm kiếm niềm vui, mà chỉ là con đường ngắn nhất dẫn đến vòng lao lý và làm tan nát những gia đình.