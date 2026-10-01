Lào Cai: Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn phương tiện vận tải hành khách

Siết chặt kiểm tra, đẩy mạnh tuyên truyền

Tại Khu Du lịch Quốc gia Sa Pa (tỉnh Lào Cai) – nơi mỗi ngày đón hàng nghìn lượt phương tiện vận tải hành khách qua lại, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ luôn được đặt lên hàng đầu.

Hằng ngày, Đại úy Cao Tuấn Hiệp - Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cùng các chiến sĩ trong tổ công tác liên tục có mặt tại các điểm dừng đón, trả khách để tuyên truyền, phát tờ rơi, đồng thời kiểm tra, nhắc nhở các lái xe trang bị đầy đủ thiết bị an toàn như búa thoát hiểm, bình cứu hỏa, camera hành trình, camera hành khách…

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 kiểm tra các điều kiện hoạt động của phương tiện vận tải hành khách.

Đại úy Cao Tuấn Hiệp cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã tuyên truyền và tổ chức cho 100% chủ hãng xe cùng tài xế ký cam kết chấp hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Qua kiểm tra, phần lớn nhà xe và lái xe đều chấp hành nghiêm chỉnh, số vụ vi phạm rất ít. Đội đã lập biên bản xử lý một số trường hợp và nhắc nhở chủ xe để đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

Được biết, để chủ động ngăn ngừa hiểm họa, các doanh nghiệp vận tải cũng nghiêm túc kiểm tra định kỳ hệ thống điện, cơ khí và trang bị đầy đủ bình chữa cháy, dụng cụ thoát hiểm đạt chuẩn trên mỗi phương tiện. Việc rà soát nghiêm ngặt tình trạng kỹ thuật trước khi phương tiện xuất bến giúp phát hiện sớm các nguy cơ hỏng hóc. Bên cạnh đó, việc trang bị đầy đủ thiết bị cứu hộ, cứu nạn như búa phá kính khẩn cấp, bình chữa cháy còn hạn sử dụng và hệ thống camera giám sát hành trình cũng là giải pháp căn cơ để bảo vệ an toàn hành khách cùng phương tiện khi xảy ra sự cố.

Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài khoảng 250 km, là huyết mạch giao thông quan trọng kết nối Thủ đô Hà Nội với tỉnh Lào Cai. Mỗi ngày, tuyến đường này tiếp nhận lưu lượng phương tiện cực kỳ lớn, đặc biệt là các xe vận tải hành khách liên tỉnh chạy tốc độ cao. Vào dịp cuối tuần hay những ngày thời tiết nắng nóng gay gắt, nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật, nổ lốp, chập cháy điện hay tai nạn giao thông tăng lên đáng kể.

Cán bộ, chiến sĩ Đội 1, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra kết nối camera hành trình trên xe khách với các thiết bị khác.

Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Đội 1, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đã cùng các chiến sĩ trực tiếp ứng trực trên tuyến, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức ký cam kết đối với các chủ doanh nghiệp và lái xe.

Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất an toàn kỹ thuật của phương tiện, việc trang bị búa thoát hiểm, bình chữa cháy. Những trường hợp vi phạm, đặc biệt là lỗi cố tình chở quá số người, phóng nhanh vượt ẩu hay thiếu trang thiết bị cứu hộ đều bị xử lý nghiêm nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Thiếu tá Đinh Văn Sơn - Phó Đội trưởng Đội 1, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông cho biết: "Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã đẩy mạnh tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội, phát tờ rơi in hình ảnh vi phạm và yêu cầu các nhà xe, lái xe ký cam kết chấp hành luật. Bên cạnh đó, đơn vị lồng ghép kiểm tra thiết bị an toàn trong quá trình tuần tra, kiểm soát. Nếu phát hiện phương tiện trang bị không đầy đủ, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định".

Yêu cầu lái xe ký cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Biến nhận thức thành hành động

Nhờ sự triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cùng tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng cảnh sát giao thông, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe và các doanh nghiệp vận tải đã được nâng lên đáng kể.

Nhận thức rõ an toàn là yếu tố sống còn, các nhà xe đã chủ động rà soát, bảo dưỡng phương tiện và trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn đạt chuẩn như bình chữa cháy, búa thoát hiểm, camera giám sát hành trình. Bản thân mỗi tài xế cũng tự giác tuân thủ quy định, không chở quá số người, kiên quyết từ chối hàng hóa nguy hiểm và duy trì trạng thái tỉnh táo khi cầm lái.

Qua kiểm tra cho thấy các xe đều được trang bị bình chữa cháy còn hạn sử dụng.

Sự chuyển biến tích cực từ ý thức đến hành động này đã góp phần quan trọng trong việc kiềm chế tai nạn, ngăn ngừa cháy nổ, mang lại những hành trình an toàn cho Nhân dân.

Anh Bùi Văn Tâm - lái xe hãng HK Buslines cho biết: Công ty đã trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn trên xe. Đồng thời, trước khi vận hành, các tài xế đều được công ty tổ chức thực tập, hướng dẫn chi tiết cách sử dụng búa thoát hiểm và bình chữa cháy để nắm rõ và sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Cùng chung quan điểm coi an toàn của hành khách là ưu tiên hàng đầu, các đơn vị kinh doanh vận tải đường dài khác trên tuyến cũng luôn duy trì quy trình kiểm soát phương tiện nghiêm ngặt và đồng hành sát sao cùng đội ngũ tài xế trước mỗi ca chạy.

Búa thoát hiểm và camera hành trình bắt buộc phải được trang bị trên các phương tiện vận tải hành khách.

Anh Phạm Văn Sáu - lái xe Công ty Futa Hà Sơn chia sẻ: "Trước khi nhận ca, công ty đã giao phương tiện cùng lệnh vận chuyển và trang bị đầy đủ bình cứu hỏa, búa thoát hiểm. Các tài xế luôn chủ động nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn để đảm bảo chuyến đi an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng thường xuyên yêu cầu lái xe chấp hành đúng quy định pháp luật, chú trọng chăm sóc, kiểm tra điều kiện phương tiện để phục vụ khách hàng tốt nhất".

Sự phối hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý của cơ quan chức năng, sự tuân thủ nghiêm túc của các doanh nghiệp, tài xế và sự chủ động từ phía hành khách chính là chìa khóa then chốt giúp xây dựng môi trường giao thông an toàn, giảm thiểu tối đa rủi ro và thiệt hại do tai nạn, cháy nổ xe khách gây ra.

Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo: Để đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách và phương tiện, công tác phòng, chống cháy nổ xe khách đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa việc kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống điện, động cơ để ngăn ngừa chập cháy hay rò rỉ nhiên liệu; trang bị đầy đủ bình chữa cháy cùng búa thoát hiểm ở vị trí dễ thao tác; đồng thời, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp cho đội ngũ tài xế, phụ xe. Nghiêm cấm tuyệt đối hành khách cùng nhà xe vận chuyển các mặt hàng nguy hiểm như xăng dầu, bình gas, pháo hoa; tuyệt đối không tự ý độ chế hay lắp đặt thêm thiết bị điện quá tải.