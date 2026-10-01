Gia Lai: Một phụ nữ tử vong do ngã từ tầng 5 khách sạn

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là chị N.T.M.H. (SN 1990, trú tại phường Diên Hồng).

Lực lượng Công an đang điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 10 giờ ngày 30-9, chị H. cùng anh N.N.V. (SN 1989, trú tại phường Thống Nhất) thuê phòng ở tầng 5 của một khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh (phường Diên Hồng).

Khoảng 0 giờ ngày 1-10, chị H. và anh V. cùng nhau đi nhậu ở một quán vỉa hè trên đường Hùng Vương. Đến khoảng 1 giờ cùng ngày, cả 2 về căn phòng đã thuê của khách sạn để ngủ.

Đến khoảng 3 giờ 20 phút, anh V. xuống tầng hầm để xe máy lấy sạc điện thoại thì phát hiện chị H. đã tử vong, thi thể nằm trên mặt đất tại ống thông tầng và có vũng máu xung quanh.

Hiện Công an phường Diên Hồng phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) làm việc với những người liên quan, thu thập các chứng cứ liên quan để xác minh làm rõ.

Qua trích xuất các camera xác định, trước thời điểm gặp nạn, chị H. đã ra khỏi phòng một mình, không có dấu hiệu bất thường. Vị trí chị H. ngã ở tầng 5 của khách sạn.