Trường học hoà nhịp số

Giáo viên Trường THCS Đông Kinh (phường Đông Kinh) cập nhật hồ sơ lên Phần mềm Quản lý Giáo dục Việt Nam (VNEDU)

Tìm hiểu tại Trường THCS Vĩnh Trại, phân hiệu Đông Kinh (phường Đông Kinh), đầu giờ làm việc, thay vì dành nhiều thời gian ghi chép sổ báo giảng, in ấn giáo án và hoàn thiện hồ sơ chuyên môn, cô Chu Thị Bích Hồng, giáo viên nhà trường, chỉ cần thực hiện vài thao tác trên Phần mềm Quản lý Giáo dục Việt Nam (VNEDU) để cập nhật công việc. Cô Hồng cho biết: Trước đây, việc hoàn thành sổ báo giảng cho một tuần có thể mất từ một đến hai tiết. Nay giáo viên cập nhật trực tiếp trên hệ thống nên thời gian được rút ngắn đáng kể. Tương tự, giáo án trước đây phải soạn, in thành văn bản để lưu trữ thì nay có thể hoàn thiện và đưa lên hệ thống, giảm bớt việc in ấn, sắp xếp, lưu giữ hồ sơ giấy.

“Việc số hóa hồ sơ, học bạ, văn bằng và dữ liệu đội ngũ đang từng bước thay đổi cách quản lý, điều hành trong các cơ sở giáo dục. Khi dữ liệu được cập nhật, chuẩn hóa và kết nối giữa các hệ thống, việc theo dõi, tổng hợp, khai thác thông tin phục vụ quản lý sẽ thuận lợi hơn, đồng thời giảm bớt các khâu xử lý thủ công”.

Ông Đặng Hồng Cường,

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Từ những việc cụ thể như vậy, cách làm việc trong nhà trường cũng dần thay đổi. Thông tin về giáo viên, học sinh, thời khóa biểu, kết quả học tập, hồ sơ chuyên môn... từng bước được cập nhật trên các phần mềm thay vì phải tổng hợp hoàn toàn bằng sổ sách, giấy tờ. Khi cần kiểm tra hoặc tổng hợp, cán bộ quản lý có thể khai thác trực tiếp dữ liệu đã được cập nhật trên hệ thống, thay vì phải tập hợp lại từ nhiều bộ phận.

Ông Đặng Tuấn Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Trại cho biết: Khi những công việc từ quản lý hồ sơ đến dạy học, kiểm tra được đưa lên môi trường số, giáo viên thuận lợi hơn trong cập nhật thông tin, còn nhà trường có thêm công cụ để theo dõi tiến độ và kết quả học tập của học sinh. Bởi vậy, nhà trường đã đồng bộ dữ liệu giáo viên, học sinh cùng các hồ sơ, sổ sách chuyên môn, từng bước chuyển sang quản lý, lưu trữ trên môi trường số. Việc điều hành, trao đổi thông tin cũng được thực hiện trên các nền tảng số. Đặc biệt, trong năm học này, nhà trường triển khai nền tảng phục vụ dạy học trực tuyến, đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh trên môi trường số.

Cách làm tại Trường THCS Vĩnh Trại cũng đang được triển khai ở nhiều cơ sở giáo dục. Trước thời điểm sắp xếp lại mạng lưới trường học, toàn tỉnh có 631 cơ sở giáo dục sử dụng phần mềm quản lý nhà trường, trong đó 300 trường sử dụng Phần mềm VNEDU, 331 cơ sở sử dụng Phần mềm SMAS. Các thông tin về học sinh, giáo viên, thời khóa biểu, kết quả học tập, hồ sơ chuyên môn từng bước được cập nhật, số hóa và kết nối với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi sắp xếp lại mạng lưới trường học, toàn tỉnh hiện có 375 trường, hơn 200.000 trẻ em, học sinh và trên 20.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đến trung tuần tháng 9/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành 100% việc chuyển đổi dữ liệu đối với các đơn vị thay đổi phần mềm quản lý nhà trường; tỷ lệ hoàn thành dữ liệu học bạ số đạt 60,3%.

Ngành giáo dục và đào tạo cũng đang tiếp tục chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống; các cơ sở giáo dục rà soát hồ sơ điện tử, thực hiện ký số, cập nhật và hoàn thiện dữ liệu. Việc số hóa cũng được mở rộng đến dữ liệu văn bằng. Đến tháng 7/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành số hóa sổ gốc bằng tốt nghiệp THPT giai đoạn 2000-2025 với hơn 200.000 văn bằng, đạt 100% khối lượng. Những dữ liệu này tạo thêm một kênh để tra cứu, quản lý thông tin văn bằng, thay cho việc phải tìm kiếm hoàn toàn trên sổ sách giấy như trước.

Ông Đặng Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Việc số hóa hồ sơ, học bạ, văn bằng và dữ liệu đội ngũ đang từng bước thay đổi cách quản lý, điều hành trong các cơ sở giáo dục. Khi dữ liệu được cập nhật, chuẩn hóa và kết nối giữa các hệ thống, việc theo dõi, tổng hợp, khai thác thông tin phục vụ quản lý sẽ thuận lợi hơn, đồng thời giảm bớt các khâu xử lý thủ công. Thời gian tới, ngành tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, chuẩn hóa, liên thông dữ liệu và nâng cao năng lực số cho đội ngũ, để các hệ thống được sử dụng hiệu quả hơn trong công việc hằng ngày.

Có thể thấy, từ những thay đổi trong công việc hằng ngày, các trường học đang dần quen với cách làm việc trên môi trường số. “Bắt nhịp số” vì thế không phải là một bước chuyển đột ngột, mà đang diễn ra từng ngày, từ mỗi lớp học, mỗi giáo viên và trong cách nhà trường vận hành.