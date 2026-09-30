Phụ cấp chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trước yêu cầu mới

Giờ học tại Trường Tiểu học Tân Kiều 3 (Đốc Binh Kiều, Đồng Tháp).

Khoảng trống trước thực tiễn quản lý mới

Ông Trần Huy Hoàng - Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Công Chất (Điện Biên) cho biết: chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục hiện nay được thực hiện chủ yếu theo Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT, cùng một số văn bản khác như Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT, Thông tư số 14/2007/TT-BLĐTBXH và Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Hệ thống quy định này có đóng góp nhất định trong ghi nhận trách nhiệm và động viên đội ngũ cán bộ quản lý, song đến nay đã bộc lộ rõ những bất cập cần được xem xét, điều chỉnh.

Thứ nhất, các quy định hiện hành còn phân tán ở nhiều văn bản, ban hành tại những thời điểm khác nhau, trước đây thuộc phạm vi quản lý của hai Bộ, dẫn đến những cách hiểu và áp dụng chưa thống nhất giữa các cấp học, loại hình cơ sở giáo dục.

Thứ hai, tiêu chí và quy trình xác định mức phụ cấp còn phức tạp. Việc phân loại, xếp hạng trường đòi hỏi nhiều thủ tục hành chính nhưng chưa phản ánh đầy đủ quy mô, tính chất và mức độ phức tạp của công tác quản lý trong bối cảnh mới, khi quy mô học sinh, yêu cầu chuyển đổi số, kiểm định chất lượng và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu ngày càng lớn.

Thứ ba, nhiều mô hình tổ chức mới hình thành trong thực tiễn, như trường trung học nghề; hay việc sắp xếp, sáp nhập cơ sở giáo dục gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chưa có quy định điều chỉnh phù hợp.

Đây là những khoảng trống pháp lý cần sớm được khắc phục để bảo đảm công bằng và thống nhất trong toàn ngành.

Cùng quan điểm, bà Đặng Thị Hải Yến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cũng khẳng định tính cần thiết ban hành quy định mới về chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Lý do, thực tiễn quản trị nhà trường đã có nhiều thay đổi, trong khi chế độ phụ cấp hiện hành được xây dựng từ khá lâu, chưa phản ánh đầy đủ trách nhiệm, áp lực và khối lượng công việc của đội ngũ này.

Hiện nay, quy mô và nhiệm vụ của các trường ngày càng lớn. Cán bộ quản lý không chỉ thực hiện công tác chuyên môn mà còn phụ trách đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; tổ chức thực hiện chương trình giáo dục; quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất; triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và AI; bảo đảm an toàn trường học, phòng cháy chữa cháy, an ninh trường học, phòng chống bạo lực học đường; phối hợp với cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương, đồng thời chịu trách nhiệm trước cấp trên về hầu hết hoạt động của nhà trường.

Đặc biệt, trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường lớp, quy mô quản lý tại một số cơ sở giáo dục tăng đáng kể. Có trường có số lớp, học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên rất lớn; có trường có nhiều điểm trường hoặc địa bàn quản lý rộng. Cán bộ quản lý phải thường xuyên di chuyển để kiểm tra, chỉ đạo và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến dạy học, cơ sở vật chất, an toàn học sinh, an ninh trường học và các hoạt động giáo dục. Vì vậy, nếu chỉ căn cứ vào chức danh mà chưa tính đầy đủ quy mô và tính chất công việc thì chưa phản ánh hết trách nhiệm thực tế.

Từ thực tế đó, bà Đặng Thị Hải Yến cho rằng chế độ phụ cấp chức vụ cần ghi nhận tương xứng đối với trách nhiệm quản lý, mức độ áp lực và yêu cầu về năng lực của cán bộ quản lý, thay vì chỉ là khoản phụ cấp gắn với chức danh.

Bà Trần Thị Bích Hạnh - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hạ Hòa (Phú Thọ) cũng nhắc đến thực trạng hệ thống quy định đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xây dựng từ khá lâu, xuất hiện những điểm chưa còn phù hợp với thực tiễn; từ đó nhấn mạnh yêu cầu sửa đổi. Cụ thể, mức phụ cấp chưa phản ánh đầy đủ sự khác biệt về quy mô trường, số lượng học sinh, cán bộ, giáo viên cũng như mức độ phức tạp trong công tác quản lý. Trách nhiệm của người đứng đầu một cơ sở giáo dục quy mô lớn và một cơ sở quy mô nhỏ có thể rất khác nhau, nhưng cách tính phụ cấp chưa phải lúc nào cũng thể hiện được sự khác biệt đó.

Giờ học tại Trường Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng.

Đặt phụ cấp trong yêu cầu đổi mới quản trị nhà trường

Từ những bất cập trên, các ý kiến tại cơ sở cho rằng việc xây dựng quy định mới về chế độ phụ cấp chức vụ cần được đặt trong bối cảnh quản trị nhà trường đang có nhiều thay đổi.

Theo ông Trần Huy Hoàng, trong bối cảnh ngành Giáo dục triển khai các chủ trương lớn về đổi mới giáo dục, cùng với hệ thống pháp luật mới như Luật Nhà giáo, Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025, việc xây dựng một Nghị định thống nhất về phụ cấp chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục là cần thiết.

Quy định mới có thể khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo kéo dài, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch và thuận lợi hơn trong áp dụng. Đồng thời, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cơ quan quản lý và người đứng đầu cơ sở giáo dục trong xác định chức danh, đơn vị tương đương sẽ giúp nhà trường chủ động, linh hoạt hơn, giảm bớt thủ tục xin ý kiến nhiều cấp.

Ông Hoàng cho rằng việc cơ bản giữ ổn định mức phụ cấp hiện hành, đồng thời bổ sung quy định đối với những mô hình tổ chức mới góp phần tạo tâm lý yên tâm công tác và giữ chân cán bộ quản lý có năng lực.

“Là người trực tiếp quản lý một trường THPT ở địa bàn miền núi, biên giới, tôi kỳ vọng chính sách mới khi ban hành sẽ tạo động lực để cán bộ quản lý yên tâm cống hiến, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị nhà trường trong bối cảnh sắp xếp, tổ chức lại hệ thống giáo dục”, ông Hoàng bày tỏ.

Bà Đặng Thị Hải Yến đánh giá, dự thảo Nghị định chuyển từ cơ chế phụ cấp gắn với hạng trường sang xác định theo vị trí việc làm, chức vụ và loại hình cơ sở giáo dục là một hướng tiếp cận phù hợp với quá trình đổi mới quản trị nhà trường. Dự thảo cũng đặt vấn đề bảo đảm quyền lợi trong trường hợp cán bộ quản lý được điều động, biệt phái hoặc thay đổi vị trí việc làm do yêu cầu sắp xếp tổ chức.

Tuy nhiên, từ thực tiễn cơ sở, bà Yến cho rằng khi hoàn thiện chính sách cần tiếp tục nghiên cứu yếu tố quy mô và mức độ phức tạp của từng cơ sở giáo dục, như số lớp, số học sinh, số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên; số điểm trường, phân hiệu; điều kiện địa bàn; quy mô cơ sở vật chất; yêu cầu tổ chức bán trú, hai buổi/ngày và những nhiệm vụ quản lý đặc thù khác.

Đặc biệt, chính sách mới cần công bằng giữa các chức danh quản lý, đồng thời phù hợp với khối lượng và mức độ trách nhiệm thực tế của từng cơ sở giáo dục. Đây là cơ sở để động viên cán bộ quản lý yên tâm công tác, nâng cao trách nhiệm, thu hút người có năng lực và góp phần nâng cao chất lượng quản trị nhà trường.

Bà Trần Thị Bích Hạnh cũng bày tỏ mong muốn chính sách mới bảo đảm tính thống nhất, công bằng giữa các cấp học, loại hình và quy mô cơ sở giáo dục, đồng thời có cơ chế xem xét đối với những địa bàn, trường học có điều kiện đặc thù.

“Công việc quản lý giáo dục hiện nay ngày càng nhiều, trong khi yêu cầu đối với người đứng đầu cũng ngày càng cao. Do đó, chính sách phụ cấp cần được xem xét trong mối tương quan với trách nhiệm thực tế của vị trí quản lý, thay vì chỉ dựa trên chức danh”, bà Hạnh chia sẻ.

“Đối với cán bộ quản lý trường học hiện nay, quyền lợi không chỉ nằm ở mức phụ cấp cao hơn mà còn cần được bảo đảm đồng bộ về tiền lương, phụ cấp, điều kiện làm việc, nhân lực hỗ trợ, thời gian nghỉ ngơi, kinh phí và phương tiện thực hiện nhiệm vụ,… tương xứng với trách nhiệm ngày càng lớn của người đứng đầu và cấp phó trong nhà trường”, bà Đặng Thị Hải Yến bày tỏ.