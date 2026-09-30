Bắc Ninh tổ chức lại trường cao đẳng, mở hướng nâng chất giáo dục nghề nghiệp

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Ninh trao các quyết định và chúc mừng lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.

Sáng 30/9, UBND TP Bắc Ninh và Bộ GD&ĐT công bố quyết định thành lập, tổ chức lại, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bước vào giai đoạn phát triển mới

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Ninh; lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT); đại các sở, ban, ngành của thành phố, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GD&ĐT) công bố các quyết định thành lập, tổ chức lại các trường gồm: Trường Cao đẳng Bắc Ninh; Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang và Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Ninh và Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Trần Văn Tuấn tặng hoa chúc mừng và trao các Quyết định của Bộ GD&ĐT về thành lập, tổ chức lại các trường.

Theo đó, thành lập Trường Cao đẳng Bắc Ninh trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh, Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh và Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh vào Trường Cao đẳng Bắc Giang và đổi tên thành Trường Cao đẳng Bắc Ninh.

Tổ chức lại Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng Trường Cao đẳng Miền núi Bắc Giang vào Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang.

Tổ chức lại Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật và Thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.

Hội nghị cũng được nghe công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, Trường Cao đẳng Bắc Ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh, sau sắp xếp, tổ chức lại, hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn thành phố bước vào một giai đoạn phát triển mới với mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả hơn.

Việc sắp xếp, tổ chức lại không chỉ là sáp nhập, kiện toàn về cơ cấu hành chính mà còn là bước chiến lược nhằm tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới.

Nâng cao tỷ lệ việc làm cho học sinh, sinh viên

Ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận của các sở, ban, ngành, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và toàn thể đội ngũ cán bộ, nhà giáo trong suốt quá trình triển khai sắp xếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Ninh Mai Sơn đề nghị các các sở, ban ngành và tập thể lãnh đạo các nhà trường nhanh chóng ổn định bộ máy, đoàn kết nội bộ; khẩn trương hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ rõ ràng nhằm phát huy sức mạnh tập thể và ưu điểm của từng cá nhân.

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo về sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Lãnh đạo các nhà trường phải là trung tâm đoàn kết, quy tụ trí tuệ tập thể, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên. Việc sắp xếp, tổ chức lại phải bảo đảm mọi hoạt động quản lý, giảng dạy, học tập và các quyền lợi chính đáng của học sinh, sinh viên diễn ra bình thường, thông suốt, tuyệt đối không làm gián đoạn công tác đào tạo và chuyên môn.

Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở bám sát nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động; quan tâm một số ngành đặc thù và nghiên cứu bổ sung những mã ngành xã hội cần. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý và giảng dạy; chú trọng đào tạo kỹ năng thực hành, đạo đức nghề nghiệp cho người học.

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Ninh trao các quyết định và chúc mừng các Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Ninh Mai Sơn cũng yêu cầu các nhà trường tăng cường tự chủ kết hợp với trách nhiệm giải trình; phát huy tối đa tinh thần chủ động, sáng tạo của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ; chủ động kết nối với doanh nghiệp để gắn kết "Đào tạo với sử dụng", nâng cao tỷ lệ việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Đối với các sở, ban, ngành của thành phố, cần tiếp tục đồng hành, hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, tài chính, nhân sự để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các Trường Cao đẳng phát triển bền vững.