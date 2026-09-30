Phường Cam Ranh khám sơ tuyển sức khỏe 317 thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027

Sáng 30-9, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Cam Ranh tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe đối với 317 thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027 trên địa bàn phường.

Tại điểm khám, các thanh niên được hướng dẫn thực hiện các nội dung kiểm tra sức khỏe ban đầu theo quy định. Các bước khám được thực hiện theo trình tự, bảo đảm việc sơ tuyển được tiến hành nghiêm túc, khách quan, đúng đối tượng. Ngay từ đầu buổi khám, lực lượng làm nhiệm vụ đã phối hợp hướng dẫn thanh niên hoàn tất các thủ tục, phân luồng theo từng nội dung kiểm tra, góp phần bảo đảm quá trình khám diễn ra thuận lợi, trật tự và hạn chế thời gian chờ đợi.

Nhân viên y tế đo huyết áp cho thanh niên.

Qua khám sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Cam Ranh có cơ sở rà soát, đánh giá bước đầu tình trạng sức khỏe của thanh niên trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự, làm căn cứ thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Việc tổ chức sơ tuyển sức khỏe là một trong những khâu quan trọng nhằm tuyển chọn những công dân đủ tiêu chuẩn, bảo đảm công khai, công bằng và đúng quy định, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2027 của địa phương.