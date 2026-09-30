Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh làm việc với Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

Quang cảnh buổi làm việc.

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, nhà trường được hình thành trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Hà Nam, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình vào Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định, đổi tên thành Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ tỉnh Ninh Bình. Nhà trường đã tiếp nhận toàn bộ 3.571 học sinh, sinh viên của 3 trường; phân công giáo viên, giảng viên thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2025 - 2026. Lập hồ sơ đăng ký cấp giấy phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp (trình độ Cao đẳng 21 nghề; Trung cấp 40 nghề). Tổ chức biên soạn chương trình đào tạo; đã ban hành 21 chương trình cao đẳng và 40 chương trình trung cấp và sơ cấp thuộc các lĩnh vực: Cơ khí chế tạo; Công nghệ ô tô; Điện - Điện tử; Công nghệ thông tin; Nông nghiệp - Thủy lợi; Công nghệ may; Du lịch dịch vụ, khách sạn nhà hàng.

Nhà trường phối hợp với các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), các Trường THPT tổ chức cho 1.028 học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp THPT năm 2026; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 96%. Tổ chức thi tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2026 cho 1.532 học sinh, sinh viên, kết quả thi tốt nghiệp đạt 99%. Phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tổ chức cho 1.235 học sinh, sinh viên đi học tập và thực tập trải nghiệm tại doanh nghiệp.

Nhà trường đã tập trung chỉ đạo các đơn vị phòng, khoa, trung tâm thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2026; kết quả tuyển sinh tính đến ngày 15/9/2026 là 1.756 học sinh, sinh viên. Nhà trường đã phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh giải quyết việc làm cho trên 1.000 học sinh, sinh viên ra trường có việc làm ổn định với mức lương khởi điểm từ 10 triệu đến 15 triệu đồng/tháng.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Đinh Văn Hoản, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ tỉnh Ninh Bình báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo nhà trường kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành: hướng dẫn thực hiện công tác quyết toán dự án Xây dựng trường Trung cấp nghề Thủ công Mỹ nghệ Truyền thống Nam Định (nay là trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ tỉnh Ninh Bình); hướng dẫn lập đề án chuyển trả một số cơ sở nhà đất của Nhà trường cho UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền; bổ sung đội ngũ giáo viên dạy văn hóa để nhà trường thực hiện chức năng đào tạo giáo dục Trung học nghề trong trường Cao đẳng; tạo điều kiện để giải quyết cho 533 học sinh xét duyệt vào lớp 10 hệ GDTX cấp THPT năm học 2026 - 2027 (chưa được duyệt vào lớp 10 năm học 2026 - 2027).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh yêu cầu Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ tỉnh Ninh Bình tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, phân công phân nhiệm hợp lý, phối hợp với các sở, ngành sớm hoàn thiện dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ của trường trình UBND tỉnh; xây dựng đề án chiến lược phát triển hoạt động của nhà trường đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035 kết hợp xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm, giai đoạn để nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng những ngành nghề trọng điểm, có thế mạnh của trường…

Chủ động khai thác các nguồn lực, tăng tính tự chủ để xây dựng đề án tự chủ của Nhà trường; trên cơ sở đó, tỉnh sẽ nghiên cứu cân đối nguồn lực để tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường trong thời gian tới… Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu mô hình đào tạo chương trình giáo dục trung học nghề trong trường Cao đẳng… Giao Sở Tài chính hướng dẫn nhà trường thực hiện các thủ tục quyết toán dự án đầu tư xây dựng, sắp xếp cơ sở vật chất sau sáp nhập báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định… Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho tỉnh phương án giải quyết cho 533 học sinh xét duyệt vào lớp 10 hệ GDTX cấp THPT năm học 2026 - 2027 theo hướng tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho học sinh…